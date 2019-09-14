Мэрию Москвы заподозрили в подготовке почвы для повышения стоимости платной парковки
Департамент транспорта Москвы решил отдать часть парковочных мест в центре столицы таксистам. Речь идет о зонах, парковка в которых стоит для простых автомобилистов 250 и 380 рублей в час. Такси там будут парковаться бесплатно
Департамент транспорта Москвы решил отдать часть парковочных мест в центре столицы таксистам. Речь идет о зонах, парковка в которых стоит для простых автомобилистов 250 и 380 рублей в час. Такси там будут парковаться бесплатно.
Часть парковочного пространства сделают для таксистов бесплатным, а в некоторых местах бесплатными будут только 5-10 минут, которых должно хватить для посадки и высадки пассажиров, сообщает сообщество «Синие ведерки».
Эксперты отмечают, что из-за инициативы мэрии парковочные места в центре Москвы будут заняты не только каршеринговыми машинами, для которых стоянка также бесплатная, но и таксистами.
«Синие ведерки» считают, что на загруженность оставшихся парковочных мест московские чиновники отреагируют уже традиционным образом - повышением стоимости одного часа стоянки. Напомним, что в конце 2018 года Дептранс повысил стоимость парковки на некоторых улицах до 380 рублей в час именно под предлогом высокой загруженности этих стоянок.
«Загруженность повысилась - появилась необходимость повышать стоимость парковки. И вот уже традиционно, ближе к декабрю, наш любимый Дед Мороз, стучит в дверь с подарками, что 380 рублей в час, что-то как-то не то уже, и нам надо больше золота», - прокомментировали планы главы транспортного ведомства Максима Ликсутова в «Синих ведерках».