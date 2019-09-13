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13 сентября 16:40

Анатолий Чубайс назвал «позорными» дела Кирилла Серебренникова и Майкла Калви

Глава государственной корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс назвал «позорными» уголовные дела против режиссера Кирилла Серебренникова и основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви

Анатолий Чубайс назвал «позорными» дела Кирилла Серебренникова и Майкла Калви

Глава государственной корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс назвал «позорными» уголовные дела против режиссера Кирилла Серебренникова и основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви.

Анатолий Чубайс заявил, что бизнесмены должны решать конфликты между собой с помощью арбитражных судов, а не привлекать к этому силовиков. «А у нас появляется уголовное дело. Их список бесконечен: от позорного дела Серебренникова (развалившегося, слава тебе господи) до не менее позорного дела Калви. И между ними сотни тысяч [дел], которых мы не видим», — заявил топ-менеджер госкорпорации на Московском финансовом форуме.

Глава «Роснано» предложил поинтересоваться у правоохранительных органов, знают ли они вообще, что написано в российской Конституции. «Дорогая правоохранительная система, ты ж сегодня что делаешь? Ты ж, по сути дела, сегодня все гражданское законодательство вместе с судебным процессом подменяешь уголовным», — возмутился г-н Чубайс.

Напомним, режиссера Кирилла Серебренникова и других сотрудников «Седьмой студии» обвиняют в хищении 135 млн рублей, выделенных на популяризацию театрального искусства. Инвестора Майкла Калви обвиняют в мошенничестве. При этом многие видные российские экономисты осудили акционеров банка «Восточный», которые привлекли к решению корпоративного конфликта следственные органы.

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