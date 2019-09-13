Меню
Общество
Здоровье нации в руках Министра здравоохранения Вероники Скворцовой
Общество
13 сентября 14:09

Региональным столицам выделят 2 трлн рублей на обновление общественного транспорта

Правительство планирует направить 2 трлн рублей на реализацию масштабной программы обновления наземного общественного транспорта в регионах

Региональным столицам выделят 2 трлн рублей на обновление общественного транспорта

Правительство планирует направить 2 трлн рублей на реализацию масштабной программы обновления наземного общественного транспорта в регионах. На эти цели будут потрачены средства из Фонда национального благосостояния.

Сначала в программу обновления общественного транспорта войдут только десять городов, а объем инвестиций составит 340 млрд рублей. По данным «Коммерсанта», в первую очередь транспортный парк будет обновлен в Екатеринбурге, Перми, Нижнем Новгороде, Саратове, Твери, Воронеже, Волгограде, Челябинске, Новосибирске и Казани.

Примечательно, что города федерального значения Москва и Санкт-Петербург в этом проекте не упоминаются.

В рамках программы планируется закупить 95,7 тысячи автобусов, 6,5 тысячи троллейбусов, 6,7 тысячи трамвайных вагонов и 3,5 тысячи электробусов. Сами пассажирские перевозки, скорее всего, отдадут крупным операторам, созданным по концессионным соглашениям.

Материалы по теме
В Москве произошла первая крупная авария с участием электробуса
В Пензе прошел митинг против повышения цен на проезд фирмой депутата-единоросса
В Перми последнему городскому троллейбусу устроили пышные проводы
Сейчас на главной
«Дорогая правоохранительная система, ты ж сегодня что делаешь?»
Горячие новости
«Дорогая правоохранительная система, ты ж сегодня что делаешь?»
Глава государственной корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс назвал «позорными» уголовные дела против режиссера Кирилла Серебренникова и основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви
9–10 октября 2019 года в Москве состоится секционное заседание «Творческое наследие семьи Рерихов: мост культур»
Горячие новости
9–10 октября 2019 года в Москве состоится секционное заседание «Творческое наследие семьи Рерихов: мост культур»
Многогранность этого наследия сложилась из выдающихся достижений представителей этой семьи, каждый из которых был личностью мирового масштаба
СКР возбудил дело по факту махинаций с пенсионными накоплениями граждан
Горячие новости
СКР возбудил дело по факту махинаций с пенсионными накоплениями граждан
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан. Ущерб следователи оценили в несколько миллиардов рублей
Роскомнадзор по требованию ФСБ может заблокировать еще два защищенных мессенджера
Горячие новости
Роскомнадзор по требованию ФСБ может заблокировать еще два защищенных мессенджера
ФСБ обратилась в Роскомнадзор с требованием заблокировать на территории страны два защищенных сервиса по обмену сообщениями - Mailbox.org и Scryptmail.com
Авторская колонка
Заметки узника «Матросской тишины» и «Лефортово»
«Матросская тишина» холодно приняла меня. Очень долго оформляли документы на входе. Мои вещи так и не вернулись из «Бутырки». В камеру 727 нам подселили 3-го человека
Шестун Александр
Эксперты Росстандарта выявили недолив топлива на каждой пятой заправке
Горячие новости
Эксперты Росстандарта выявили недолив топлива на каждой пятой заправке
Согласно проведенному исследованию, в 19% (каждая пятая) проведенных АЗС зафиксирован недолив топлива, а 9% качество бензина не соответствует стандартам
Глава банка ВТБ предложил освободить от уплаты налогов россиян с низкими доходами
Горячие новости
Глава банка ВТБ предложил освободить от уплаты налогов россиян с низкими доходами
Глава государственного банка ВТБ Андрей Костин выступил с предложением освободить российских граждан с низкими доходами от уплаты налогов
Сажали, сажают и будут сажать
Горячие новости
Сажали, сажают и будут сажать
Депутаты Госдумы РФ отклонили законопроект о декриминализации статьи Уголовного кодекса о неоднократных нарушениях организации или проведения акции, которую называют «дадинской» по имени активиста Ильдара Дадина
Авторская колонка
Москва - столица всей Земли
Вот некоторые люди, я сам встречал, удивляются - зачем Москва так похорошела. Зачем в нашем климате все эти широченные тротуары, по которым удобно ездить только хипстерам на самокатах и фрикам на мотоколесах. Зачем деревца в кадках, из которых сыпятся опилки, зачем скамейки на которых неудобно сидеть зимой - жопа примерзает
Лукьяненко Сергей
Москвичам стали предлагать платные места в очереди за новым iPhone 11
Горячие новости
Москвичам стали предлагать платные места в очереди за новым iPhone 11
Спустя сутки после презентации компанией Apple новых смартфонов iPhone 11 жители Москвы стали продавать в интернете места в очереди за гаджетами, которые пока еще не поступили в продажу
Перестарались
Горячие новости
Перестарались
Пятеро российских губернаторов, победивших на выборах 8 сентября, набрали больше голосов, чем президент России на выборах в 2018 году. Тогда Кремль ставил задачу привести Путина к победе с результатом не менее 70% голосов
Следователи проводят обыски в региональных штабах Алексея Навального
Горячие новости
Следователи проводят обыски в региональных штабах Алексея Навального
Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в штабы Алексея Навального в Екатеринбурге, Кургане, Челябинске, Тюмени и других городах. Обыски также прошли по месту жительства сотрудников штабов
Депутаты потребовали отставки главы Мосгоризбиркома
Горячие новости
Депутаты потребовали отставки главы Мосгоризбиркома
Депутаты нового созыва Московской городской думы от КПРФ потребовали отправить в отставку председателя столичного избиркома Валентина Горбунова. Соответствующее заявление опубликовано в Facebook депутата Валентины Шуваловой
Счетная палата выявила нарушения на миллионы рублей при осуществлении госзакупок
Горячие новости
Счетная палата выявила нарушения на миллионы рублей при осуществлении госзакупок
Счетная палата выявила более 400 нарушений в сфере государственных закупок, которые обошлись федеральному бюджету в 19 млн рублей. Об этом говорится в докладе ведомства Алексея Кудрина
Суд вернул дело «Седьмой студии» в прокуратуру и отменил обвиняемым меру пресечения
Горячие новости
Суд вернул дело «Седьмой студии» в прокуратуру и отменил обвиняемым меру пресечения
Мещанский суд Москвы отменил меру пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову и другим фигурантам, после чего отправил материалы дела обратно в прокуратуру для устранения нарушений
Роскомнадзор отказался разбираться со «сливом» персональных данных участников митингов
Горячие новости
Роскомнадзор отказался разбираться со «сливом» персональных данных участников митингов
Роскомнадзор отказался проводить внеплановую проверку по факту публикации персональных данных участников протестных митингов в Telegram-канале «Товарищ майор»
Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий силовикам сбивать беспилотники
Горячие новости
Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий силовикам сбивать беспилотники
Депутаты Госдумы 11 сентября приняли в первом чтении законопроект, который разрешает сотрудникам правоохранительных органов сбивать беспилотные аппараты
Роскачество подготовило памятку для граждан, как отличить благотворителей от мошенников
Горячие новости
Роскачество подготовило памятку для граждан, как отличить благотворителей от мошенников
Роскачество подготовило для граждан рекомендации, которые позволят им отличить реальную благотворительность от так называемых «токсичных сборов»