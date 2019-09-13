Региональным столицам выделят 2 трлн рублей на обновление общественного транспорта
Правительство планирует направить 2 трлн рублей на реализацию масштабной программы обновления наземного общественного транспорта в регионах
Правительство планирует направить 2 трлн рублей на реализацию масштабной программы обновления наземного общественного транспорта в регионах. На эти цели будут потрачены средства из Фонда национального благосостояния.
Сначала в программу обновления общественного транспорта войдут только десять городов, а объем инвестиций составит 340 млрд рублей. По данным «Коммерсанта», в первую очередь транспортный парк будет обновлен в Екатеринбурге, Перми, Нижнем Новгороде, Саратове, Твери, Воронеже, Волгограде, Челябинске, Новосибирске и Казани.
Примечательно, что города федерального значения Москва и Санкт-Петербург в этом проекте не упоминаются.
В рамках программы планируется закупить 95,7 тысячи автобусов, 6,5 тысячи троллейбусов, 6,7 тысячи трамвайных вагонов и 3,5 тысячи электробусов. Сами пассажирские перевозки, скорее всего, отдадут крупным операторам, созданным по концессионным соглашениям.