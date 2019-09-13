Меню
Культура
Какое питание приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям?
Культура
13 сентября 13:30

9–10 октября 2019 года в Москве состоится секционное заседание «Творческое наследие семьи Рерихов: мост культур»

Многогранность этого наследия сложилась из выдающихся достижений представителей этой семьи, каждый из которых был личностью мирового масштаба

9–10 октября 2019 года в Москве состоится секционное заседание «Творческое наследие семьи Рерихов: мост культур»

9–10 октября 2019 года в Москве состоится секционное заседание «Творческое наследие семьи Рерихов: мост культур» международной междисциплинарной конференции Российской академии художеств и  Международного Центра Рерихов «Россия – Восток: искусство, философия, культура. 145 лет со дня рождения академика Н.К.Рериха, 115 лет со дня рождения академика С.Н. Рериха, 140 лет со дня рождения Е.И. Рерих».

Организаторы конференции: Российская академия художеств и Международный Центр Рерихов. Соорганизаторы: Российская академия естественных наук, Делийский университет (Индия), Кыргызско-Российский Славянский университет, Российский государственный гуманитарный университет, Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН РАН), Институт мировой культуры Кыргызско-Российского Славянского университета, Исследовательский центр имени Рапояна Хагхигхта (Тегеран, Иран), Бхарат Институт высшего образования и научных исследований (Ченнаи, Индия), Секция «Русский космизм» Российского философского общества, Международный комитет по сохранению наследия Рерихов, Международная Ассоциация Фондов Мира, Международный Совет рериховских организаций имени С.Н. Рериха, Благотворительный Фонд имени Е.И. Рерих.

Наследие семьи Рерихов – уникальное явление в мировой культуре. Многогранность этого наследия сложилась из выдающихся достижений представителей этой семьи, каждый из которых был личностью мирового масштаба. Живопись, литературное творчество и общественная деятельность Николая Константиновича и Святослава Николаевича Рерихов, философские труды Елены Ивановны, научная деятельность Юрия Николаевича – не только достояние русской культуры, но и связующий мост между Западом и Востоком, между Россией и Индией.

Н.К. Рерих (1874–1947) своей светоносной живописью по-новому открыл людям Запада мир Востока: красоту его гор и глубину тысячелетней мудрости, сокрытую в сказаниях и легендах Азии. Она привлекала его с детских лет, и в 1923–1928 гг. вместе с членами своей семьи он осуществил грандиозную Центрально-Азиатскую экспедицию, ставшую в XX веке крупнейшим достижением русской науки. Ее маршрут прошел по местам древних культур Индии, Китая, России, Монголии, Тибета. Было пройдено 25 тысяч км, преодолены десятки высочайших перевалов в горных системах Каракорума, Кунь-Луня, Тянь-Шаня, Гималаев. Географические, исторические, археологические исследования Рерихов, проведенные на маршруте экспедиции, обогатили науку новыми открытиями и достижениями, значение которых со временем только возрастает. Основное внимание экспедиции было обращено на особенности локальных культур в контексте общей истории и географии Великого переселения народов, причины миграций, соединивших Восток и Запад, и тем самым была поставлена широкоохватная историко-философская и культурологическая проблема взаимодействия народов, которая до сих пор не разработана в полной мере в современной науке. 

В многочисленных литературных очерках и в живописном творчестве Н.К. Рерих как художник и ученый осмысливал особенности общих корней и глубинного взаимодействия мировых культур в контексте общей эволюции человечества, запечатлев грандиозную панораму просторов Азии, ее древних памятников и легендарных героев. Результатом стал предложенный мировому сообществу Пакт Рериха ­– первый международный договор по сохранению культурного наследия человечества во время войн и в мирное время. Его содержание отражало главную идею автора – «Мир через Культуру». Этот документ получил одобрение и поддержку ученых, деятелей культуры, президентов разных стран. В 1935 году Пакт Рериха был подписан представителями двух десятков государств американского континента. 

По окончании Центрально-Азиатской экспедиции Рерихи создали в Индии Гималайский институт научных исследований «Урусвати» для комплексного изучения обширных территорий Азии и населяющих их народов, древнейшая культура и научные достижения которых повлияли в свое время на развитие мировой культуры, в первую очередь европейской. Под эгидой института объединились в научном поиске ученые разных стран Запада и Востока. Президентом-основателем института стала Е.И. Рерих (1879–1955), выдающийся философ и просветитель современности. 

В сотрудничестве с духовными Учителями Востока Еленой Ивановной Рерих (1879–1955) была создана философская система Живой Этики, ставшая новой страницей в истории развития мировой мысли. В этой философии в гармоничном синтезе объединились знания экспериментальной науки Запада и мудрость Востока, достижения русского космизма и умозрительный опыт Индии. Живая Этика повествует о закономерностях эволюции человека и космоса, их взаимосвязи и взаимозависимости, об определяющей роли культуры в развитии человеческого общества, способствует формированию космического мышления. Идеи Живой Этики связывают все наследие семьи Рерихов в единое целое, представляют собой мировоззренческую и духовную основу их многообразного творчества. 

Ю.Н. Рерих (1902–1960), старший сын Рерихов, выдающийся востоковед, труды которого считаются классическими в области тибетологии, монголистики и индологии. В его ранних работах по итогам Центрально-Азиатской экспедиции уже были заявлены новые подходы к изучению Востока, его древней мысли. Монументальный труд Юрия Николаевича «История Средней Азии» сравнительно недавно увидел свет на русском языке и вошел в сокровищницу российского востоковедения. Вернувшись на родину в 1957 г., ученый смог возродить отечественные традиции в изучении культуры Востока, его древней истории, литературы, языка, религии, философии.

С.Н. Рерих (1904–1993), младший сын Рерихов, выдающийся художник, мыслитель и общественный деятель. Более половины своей жизни он прожил в Индии, впитав в себя ее мудрость и знания, открывавшиеся ему в многочисленных философских системах и учениях. В технике живописного искусства он достигал совершенства, глубоко проникал в духовный мир своих персонажей, философски осмысливал образ, что блестяще проявилось в созданных им портретах, пейзажах, жанровых сюжетах. Живопись С.Н. Рериха несет в себе все многоцветие и великолепие гор и равнин Индии. Глубокие эссе по философии искусства, истории индийской живописи, принадлежащие перу Святослава Николаевича, стали достоянием не только индийской, но и русской культуры. С.Н. Рерих был также ученым, естествоиспытателем, наиболее ярко выявившим свой исследовательский талант в области биологии, ботаники, орнитологии, зоологии, тибетской медицины и других наук, активно участвовал в исследовательских программах Института «Урусвати» в 1930-е гг. 

Рерихи были истинными патриотами России и завещали Родине результаты своей многогранной деятельности. Выполняя волю родителей, С.Н. Рерих в марте 1990 года передал в Россию наследие свой семьи. Доверенным лицом он выбрал выдающегося ученого-востоковеда Л.В. Шапошникову (1926–2015), которая стала одним из основоположников рериховедения – новой научной школы культурно-исторических исследований, связанных с изучением художественного, научного и философского наследия семьи Рерихов. 

В конференции примут участие известные деятели науки и культуры, представители научно-исследовательских институтов, академий и общественных организаций, которые  обсудят основные аспекты творчества семьи Рерихов в контексте проблемы взаимодействия культур России, стран Востока и Запада.

Материалы по теме
Стена абсурда
Международный Центр Рерихов подал заявление в Следственный комитет РФ на министра культуры Мединского
Руководители Международного центра Рерихов рассказали об уничтожении музея Министерством культуры
Сейчас на главной
«Дорогая правоохранительная система, ты ж сегодня что делаешь?»
Горячие новости
«Дорогая правоохранительная система, ты ж сегодня что делаешь?»
Глава государственной корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс назвал «позорными» уголовные дела против режиссера Кирилла Серебренникова и основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви
СКР возбудил дело по факту махинаций с пенсионными накоплениями граждан
Горячие новости
СКР возбудил дело по факту махинаций с пенсионными накоплениями граждан
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан. Ущерб следователи оценили в несколько миллиардов рублей
Роскомнадзор по требованию ФСБ может заблокировать еще два защищенных мессенджера
Горячие новости
Роскомнадзор по требованию ФСБ может заблокировать еще два защищенных мессенджера
ФСБ обратилась в Роскомнадзор с требованием заблокировать на территории страны два защищенных сервиса по обмену сообщениями - Mailbox.org и Scryptmail.com
Авторская колонка
Заметки узника «Матросской тишины» и «Лефортово»
«Матросская тишина» холодно приняла меня. Очень долго оформляли документы на входе. Мои вещи так и не вернулись из «Бутырки». В камеру 727 нам подселили 3-го человека
Шестун Александр
Эксперты Росстандарта выявили недолив топлива на каждой пятой заправке
Горячие новости
Эксперты Росстандарта выявили недолив топлива на каждой пятой заправке
Согласно проведенному исследованию, в 19% (каждая пятая) проведенных АЗС зафиксирован недолив топлива, а 9% качество бензина не соответствует стандартам
Глава банка ВТБ предложил освободить от уплаты налогов россиян с низкими доходами
Горячие новости
Глава банка ВТБ предложил освободить от уплаты налогов россиян с низкими доходами
Глава государственного банка ВТБ Андрей Костин выступил с предложением освободить российских граждан с низкими доходами от уплаты налогов
Сажали, сажают и будут сажать
Горячие новости
Сажали, сажают и будут сажать
Депутаты Госдумы РФ отклонили законопроект о декриминализации статьи Уголовного кодекса о неоднократных нарушениях организации или проведения акции, которую называют «дадинской» по имени активиста Ильдара Дадина
Авторская колонка
Москва - столица всей Земли
Вот некоторые люди, я сам встречал, удивляются - зачем Москва так похорошела. Зачем в нашем климате все эти широченные тротуары, по которым удобно ездить только хипстерам на самокатах и фрикам на мотоколесах. Зачем деревца в кадках, из которых сыпятся опилки, зачем скамейки на которых неудобно сидеть зимой - жопа примерзает
Лукьяненко Сергей
Москвичам стали предлагать платные места в очереди за новым iPhone 11
Горячие новости
Москвичам стали предлагать платные места в очереди за новым iPhone 11
Спустя сутки после презентации компанией Apple новых смартфонов iPhone 11 жители Москвы стали продавать в интернете места в очереди за гаджетами, которые пока еще не поступили в продажу
Перестарались
Горячие новости
Перестарались
Пятеро российских губернаторов, победивших на выборах 8 сентября, набрали больше голосов, чем президент России на выборах в 2018 году. Тогда Кремль ставил задачу привести Путина к победе с результатом не менее 70% голосов
Следователи проводят обыски в региональных штабах Алексея Навального
Горячие новости
Следователи проводят обыски в региональных штабах Алексея Навального
Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в штабы Алексея Навального в Екатеринбурге, Кургане, Челябинске, Тюмени и других городах. Обыски также прошли по месту жительства сотрудников штабов
Депутаты потребовали отставки главы Мосгоризбиркома
Горячие новости
Депутаты потребовали отставки главы Мосгоризбиркома
Депутаты нового созыва Московской городской думы от КПРФ потребовали отправить в отставку председателя столичного избиркома Валентина Горбунова. Соответствующее заявление опубликовано в Facebook депутата Валентины Шуваловой
Счетная палата выявила нарушения на миллионы рублей при осуществлении госзакупок
Горячие новости
Счетная палата выявила нарушения на миллионы рублей при осуществлении госзакупок
Счетная палата выявила более 400 нарушений в сфере государственных закупок, которые обошлись федеральному бюджету в 19 млн рублей. Об этом говорится в докладе ведомства Алексея Кудрина
Суд вернул дело «Седьмой студии» в прокуратуру и отменил обвиняемым меру пресечения
Горячие новости
Суд вернул дело «Седьмой студии» в прокуратуру и отменил обвиняемым меру пресечения
Мещанский суд Москвы отменил меру пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову и другим фигурантам, после чего отправил материалы дела обратно в прокуратуру для устранения нарушений
Роскомнадзор отказался разбираться со «сливом» персональных данных участников митингов
Горячие новости
Роскомнадзор отказался разбираться со «сливом» персональных данных участников митингов
Роскомнадзор отказался проводить внеплановую проверку по факту публикации персональных данных участников протестных митингов в Telegram-канале «Товарищ майор»
Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий силовикам сбивать беспилотники
Горячие новости
Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий силовикам сбивать беспилотники
Депутаты Госдумы 11 сентября приняли в первом чтении законопроект, который разрешает сотрудникам правоохранительных органов сбивать беспилотные аппараты
Роскачество подготовило памятку для граждан, как отличить благотворителей от мошенников
Горячие новости
Роскачество подготовило памятку для граждан, как отличить благотворителей от мошенников
Роскачество подготовило для граждан рекомендации, которые позволят им отличить реальную благотворительность от так называемых «токсичных сборов»
Странное ДТП на парковке: в машину врезалась старая Toyota без водителя
автоподставы
Странное ДТП на парковке: в машину врезалась старая Toyota без водителя
В странную аварию попал автомобилист на парковке у крупного торгового центра на юге Москвы. Он уверен, что его пытались обмануть автоподставщики