9–10 октября 2019 года в Москве состоится секционное заседание «Творческое наследие семьи Рерихов: мост культур»
Многогранность этого наследия сложилась из выдающихся достижений представителей этой семьи, каждый из которых был личностью мирового масштаба
9–10 октября 2019 года в Москве состоится секционное заседание «Творческое наследие семьи Рерихов: мост культур» международной междисциплинарной конференции Российской академии художеств и Международного Центра Рерихов «Россия – Восток: искусство, философия, культура. 145 лет со дня рождения академика Н.К.Рериха, 115 лет со дня рождения академика С.Н. Рериха, 140 лет со дня рождения Е.И. Рерих».
Организаторы конференции: Российская академия художеств и Международный Центр Рерихов. Соорганизаторы: Российская академия естественных наук, Делийский университет (Индия), Кыргызско-Российский Славянский университет, Российский государственный гуманитарный университет, Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН РАН), Институт мировой культуры Кыргызско-Российского Славянского университета, Исследовательский центр имени Рапояна Хагхигхта (Тегеран, Иран), Бхарат Институт высшего образования и научных исследований (Ченнаи, Индия), Секция «Русский космизм» Российского философского общества, Международный комитет по сохранению наследия Рерихов, Международная Ассоциация Фондов Мира, Международный Совет рериховских организаций имени С.Н. Рериха, Благотворительный Фонд имени Е.И. Рерих.
Наследие семьи Рерихов – уникальное явление в мировой культуре. Многогранность этого наследия сложилась из выдающихся достижений представителей этой семьи, каждый из которых был личностью мирового масштаба. Живопись, литературное творчество и общественная деятельность Николая Константиновича и Святослава Николаевича Рерихов, философские труды Елены Ивановны, научная деятельность Юрия Николаевича – не только достояние русской культуры, но и связующий мост между Западом и Востоком, между Россией и Индией.
Н.К. Рерих (1874–1947) своей светоносной живописью по-новому открыл людям Запада мир Востока: красоту его гор и глубину тысячелетней мудрости, сокрытую в сказаниях и легендах Азии. Она привлекала его с детских лет, и в 1923–1928 гг. вместе с членами своей семьи он осуществил грандиозную Центрально-Азиатскую экспедицию, ставшую в XX веке крупнейшим достижением русской науки. Ее маршрут прошел по местам древних культур Индии, Китая, России, Монголии, Тибета. Было пройдено 25 тысяч км, преодолены десятки высочайших перевалов в горных системах Каракорума, Кунь-Луня, Тянь-Шаня, Гималаев. Географические, исторические, археологические исследования Рерихов, проведенные на маршруте экспедиции, обогатили науку новыми открытиями и достижениями, значение которых со временем только возрастает. Основное внимание экспедиции было обращено на особенности локальных культур в контексте общей истории и географии Великого переселения народов, причины миграций, соединивших Восток и Запад, и тем самым была поставлена широкоохватная историко-философская и культурологическая проблема взаимодействия народов, которая до сих пор не разработана в полной мере в современной науке.
В многочисленных литературных очерках и в живописном творчестве Н.К. Рерих как художник и ученый осмысливал особенности общих корней и глубинного взаимодействия мировых культур в контексте общей эволюции человечества, запечатлев грандиозную панораму просторов Азии, ее древних памятников и легендарных героев. Результатом стал предложенный мировому сообществу Пакт Рериха – первый международный договор по сохранению культурного наследия человечества во время войн и в мирное время. Его содержание отражало главную идею автора – «Мир через Культуру». Этот документ получил одобрение и поддержку ученых, деятелей культуры, президентов разных стран. В 1935 году Пакт Рериха был подписан представителями двух десятков государств американского континента.
По окончании Центрально-Азиатской экспедиции Рерихи создали в Индии Гималайский институт научных исследований «Урусвати» для комплексного изучения обширных территорий Азии и населяющих их народов, древнейшая культура и научные достижения которых повлияли в свое время на развитие мировой культуры, в первую очередь европейской. Под эгидой института объединились в научном поиске ученые разных стран Запада и Востока. Президентом-основателем института стала Е.И. Рерих (1879–1955), выдающийся философ и просветитель современности.
В сотрудничестве с духовными Учителями Востока Еленой Ивановной Рерих (1879–1955) была создана философская система Живой Этики, ставшая новой страницей в истории развития мировой мысли. В этой философии в гармоничном синтезе объединились знания экспериментальной науки Запада и мудрость Востока, достижения русского космизма и умозрительный опыт Индии. Живая Этика повествует о закономерностях эволюции человека и космоса, их взаимосвязи и взаимозависимости, об определяющей роли культуры в развитии человеческого общества, способствует формированию космического мышления. Идеи Живой Этики связывают все наследие семьи Рерихов в единое целое, представляют собой мировоззренческую и духовную основу их многообразного творчества.
Ю.Н. Рерих (1902–1960), старший сын Рерихов, выдающийся востоковед, труды которого считаются классическими в области тибетологии, монголистики и индологии. В его ранних работах по итогам Центрально-Азиатской экспедиции уже были заявлены новые подходы к изучению Востока, его древней мысли. Монументальный труд Юрия Николаевича «История Средней Азии» сравнительно недавно увидел свет на русском языке и вошел в сокровищницу российского востоковедения. Вернувшись на родину в 1957 г., ученый смог возродить отечественные традиции в изучении культуры Востока, его древней истории, литературы, языка, религии, философии.
С.Н. Рерих (1904–1993), младший сын Рерихов, выдающийся художник, мыслитель и общественный деятель. Более половины своей жизни он прожил в Индии, впитав в себя ее мудрость и знания, открывавшиеся ему в многочисленных философских системах и учениях. В технике живописного искусства он достигал совершенства, глубоко проникал в духовный мир своих персонажей, философски осмысливал образ, что блестяще проявилось в созданных им портретах, пейзажах, жанровых сюжетах. Живопись С.Н. Рериха несет в себе все многоцветие и великолепие гор и равнин Индии. Глубокие эссе по философии искусства, истории индийской живописи, принадлежащие перу Святослава Николаевича, стали достоянием не только индийской, но и русской культуры. С.Н. Рерих был также ученым, естествоиспытателем, наиболее ярко выявившим свой исследовательский талант в области биологии, ботаники, орнитологии, зоологии, тибетской медицины и других наук, активно участвовал в исследовательских программах Института «Урусвати» в 1930-е гг.
Рерихи были истинными патриотами России и завещали Родине результаты своей многогранной деятельности. Выполняя волю родителей, С.Н. Рерих в марте 1990 года передал в Россию наследие свой семьи. Доверенным лицом он выбрал выдающегося ученого-востоковеда Л.В. Шапошникову (1926–2015), которая стала одним из основоположников рериховедения – новой научной школы культурно-исторических исследований, связанных с изучением художественного, научного и философского наследия семьи Рерихов.
В конференции примут участие известные деятели науки и культуры, представители научно-исследовательских институтов, академий и общественных организаций, которые обсудят основные аспекты творчества семьи Рерихов в контексте проблемы взаимодействия культур России, стран Востока и Запада.