СКР возбудил дело по факту махинаций с пенсионными накоплениями граждан
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан. Ущерб следователи оценили в несколько миллиардов рублей
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан. Ущерб следователи оценили в несколько миллиардов рублей, однако дело пока расследуется в отношении неустановленных лиц.
Согласно материалам уголовного дела, в 2017–2018 годах неустановленные лица подделали более полумиллиона заявлений россиян о переводе своих пенсионных накоплений из Пенсионного фонда в несколько крупных негосударственных пенсионных фондов (НПФ) - «ВТБ Пенсионный фонд», НПФ «Согласие», «Социум», «Газфонд ПН».
В мошенничестве с заявлениями граждан следствие подозревает агентов, которые оказывают услуги НПФ. Подписи и печати на документах были поддельными, но они были завизированы нотариусами. При этом некоторые нотариусы регистрировали более тысяч заявлений в сутки на перевод пенсионных накоплений, сообщает Baza.