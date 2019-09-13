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Общество
Леонид Маркелов VS Российское правосудие. Хроника процесса
Общество
13 сентября 10:09

СКР возбудил дело по факту махинаций с пенсионными накоплениями граждан

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан. Ущерб следователи оценили в несколько миллиардов рублей

СКР возбудил дело по факту махинаций с пенсионными накоплениями граждан

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан. Ущерб следователи оценили в несколько миллиардов рублей, однако дело пока расследуется в отношении неустановленных лиц.

Согласно материалам уголовного дела, в 2017–2018 годах неустановленные лица подделали более полумиллиона заявлений россиян о переводе своих пенсионных накоплений из Пенсионного фонда в несколько крупных негосударственных пенсионных фондов (НПФ) - «ВТБ Пенсионный фонд», НПФ «Согласие», «Социум», «Газфонд ПН».

В мошенничестве с заявлениями граждан следствие подозревает агентов, которые оказывают услуги НПФ. Подписи и печати на документах были поддельными, но они были завизированы нотариусами. При этом некоторые нотариусы регистрировали более тысяч заявлений в сутки на перевод пенсионных накоплений, сообщает Baza.

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