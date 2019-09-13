Роскомнадзор по требованию ФСБ может заблокировать еще два защищенных мессенджера
ФСБ обратилась в Роскомнадзор с требованием заблокировать на территории страны два защищенных сервиса по обмену сообщениями - Mailbox.org и Scryptmail.com
Федеральная служба безопасности России обратилась в Роскомнадзор с требованием заблокировать на территории страны два защищенных сервиса по обмену сообщениями - Mailbox.org и Scryptmail.com.
Роскомнадзор потребовал контролирующие указанные сервисы компании Heinlein Support GmbH и SCRYPTmail LLC предоставить данные для включения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) во втором квартале 2019 года. Но пока оба сервиса обмена сообщениями не включены в этот реестр. Согласно законодательству, компании должны предоставить запрашиваемые данные в течение 15 суток.
Пресс-секретарь надзорного ведомства Вадим Ампелонский сообщил РБК, что в связи с нарушением мессенджерами законодательства Роскомнадзор обратится в суд с требованием заблокировать их работу на территории России.
По данным РБК, ФСБ обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры в отношении сервисов Mailbox.org и scryptmail.com из-за волны ложных сообщений об угрозе взрывов в органах государственной власти и социальных объектах.