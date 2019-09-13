Эксперты Росстандарта выявили недолив топлива на каждой пятой заправке
Согласно проведенному исследованию, в 19% (каждая пятая) проведенных АЗС зафиксирован недолив топлива, а 9% качество бензина не соответствует стандартам
В России на каждой пятой автозаправочной станции не доливают бензин. Об этом сообщается в исследовании Росстандарта.
Согласно проведенному исследованию, в 19% (каждая пятая) проведенных АЗС зафиксирован недолив топлива, а 9% качество бензина не соответствует стандартам.
В Росстандарте сообщили «Известиям», что исследование проводилось, на заправках крупных нефтяных сетей и независимых АЗС.
Президент «Независимого топливного союза» Павел Баженов, комментируя итоги исследования, заявил, что норматив по недоливу топлива сейчас довольно жесткий, и недостаток 25 мл на 10 литров уже является нарушением. Бизнесмен также отметил, что выборка была небольшой, поэтому результаты исследования трудно считать корректными.
«Росстандарт выезжает в том числе по жалобам покупателей, и если кому-то что-то не понравилось, значит, такие заправки уже находятся в группе риска», — отметил г-н Баженов.
Согласно российскому законодательству, недолив топлива наказывается штрафом в размере 20-50 тысяч рублей для должностных лиц и 50-100 тысяч рублей - для юридических.