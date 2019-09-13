Глава банка ВТБ предложил освободить от уплаты налогов россиян с низкими доходами
Глава государственного банка ВТБ Андрей Костин выступил с предложением освободить российских граждан с низкими доходами от уплаты налогов
Глава государственного банка ВТБ Андрей Костин выступил с предложением освободить российских граждан с низкими доходами от уплаты налогов.
Во время своего выступления на Московском финансовом форуме Костин предложил «аккуратно смягчить» налоговую политику, в частности, снизить налоговое бремя «в эквиваленте роста собираемости, которое ФНС считает устойчивым», сообщает ТАСС.
Банкир отметил, что можно было бы рассмотреть вопрос о необлагаемом минимуме дохода физических лиц и тем самым защитить интересы людей с низкими доходами.
Еще одно предложение главы ВТБ заключается в снижении социальных взносов для малого бизнеса.