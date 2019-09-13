Госдума отказалась рассматривать законопроект о декриминализации «дадинской» статьи
Депутаты Госдумы РФ отклонили законопроект о декриминализации статьи Уголовного кодекса о неоднократных нарушениях организации или проведения акции, которую называют «дадинской» по имени активиста Ильдара Дадина
Депутаты Госдумы РФ отклонили законопроект о декриминализации статьи Уголовного кодекса о неоднократных нарушениях организации или проведения акции, которую называют «дадинской» по имени активиста Ильдара Дадина - первого осужденного по этой статье.
Авторы документа указывали на несоразмерность наказания тяжести и общественной опасности проступка по этой статье. Статья 212.1 в действующей редакции предусматривает уголовную ответственность уже после того, как обвиняемый получил наказание по административным делам, а это противоречит Конституции РФ. Напомним, что основной закон запрещает повторно наказывать за одно и тоже преступление.
Несколько лет назад Конституционный суд по жалобе активиста Ильдара Дадина рассмотрел его и указал на необходимость соблюдения принципа соразмерности в законодательной деятельности. КС постановил, что уголовная ответственность по «дадинской» статье может наступать только в случае, если нарушение порядка проведения митингов повлекло серьезный ущерб.
Вторым осужденным по «дадинской» статье стал активист Константин Котов, которого в сентябре приговорили к 4 годам лишения свободы.