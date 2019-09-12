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12 сентября 10:24

Москвичам стали предлагать платные места в очереди за новым iPhone 11

Спустя сутки после презентации компанией Apple новых смартфонов iPhone 11 жители Москвы стали продавать в интернете места в очереди за гаджетами, которые пока еще не поступили в продажу

Москвичам стали предлагать платные места в очереди за новым iPhone 11
Фото: iPhones.ru

Спустя сутки после презентации компанией Apple новых смартфонов iPhone 11 жители Москвы стали продавать в интернете места в очереди за гаджетами, которые пока еще не поступили в продажу. Соответствующие объявления появились на сайтах Avito и «Юла».

Пользователи предлагают свои услуги по стоянию в очереди у флагманского магазина re: Store на Тверской улице. За одни сутки стояния в очереди предприимчивые граждане в среднем просят 25 тысяч рублей, однако в некоторых случаях стоимость услуг составляет 500 тысяч рублей, сообщает «Сноб».

Напомним, 10 сентября (11 сентября по московскому времени) компания Apple официально представила смартфоны iPhone 11, iPhone 11 Pro и Pro Max. В российских магазинах купить новые гаджеты можно будет с 20 сентября. Самая бюджетная версия iPhone 11 будет стоить 59 900 рублей.

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