Победители губернаторских выборов набрали больше голосов, чем Владимир Путин в 2018 году
Пятеро российских губернаторов, победивших на выборах 8 сентября, набрали больше голосов, чем президент России на выборах в 2018 году. Тогда Кремль ставил задачу привести Путина к победе с результатом не менее 70% голосов
Пятеро российских губернаторов, победивших на выборах 8 сентября, набрали больше голосов, чем президент России Владимир Путин на выборах в 2018 году. Напомним, что тогда Кремль ставил задачу привести Путина к победе с результатом не менее 70% голосов и при явке не менее 70%.
В докладе фонда «Петербургская политика» сообщается, что врио Забайкальского края Александр Осипов победил на губернаторских выборах с результатом 89,6% голосов. Для сравнения, Владимир Путин заручился поддержкой 72% жителей этого региона.
Глава Курганской области Вадим Шумков набрал 80,9%, а за Путина в 2018 году проголосовали 73,3% курганцев. Глава Башкирии Радий Хабиров получил 82%, тогда как президент набрал в республике 77,7%. В Калмыкии и Курской области победители выборов также показали результат лучше, чем у Владимира Путина.