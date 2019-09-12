Следователи проводят обыски в региональных штабах Алексея Навального
Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в штабы Алексея Навального в Екатеринбурге, Кургане, Челябинске, Тюмени и других городах. Обыски также прошли по месту жительства сотрудников штабов
Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в штабы Алексея Навального в Екатеринбурге, Кургане, Челябинске, Тюмени и других городах. Обыски также прошли по месту жительства сотрудников штабов.
По данным портала Znak.com, координатора штаба Алексея Навального в Екатеринбурге Юрия Кузьминых после обысков в его квартире увезли в Следственные комитет. Обыски проходят и по месту жительства сотрудника штаба Виктора Распопова. Связи с ним пока нет.
В Кургане следователи проводят обыски в квартирах активистов местного штаба оппозиционера Алексея Шварца и Никиты Ильина. На связь они пока не выходят.
Следственные мероприятия в рамках ранее возбужденного уголовного дела об отмывании средств в Фонде борьбы с коррупцией проходят в Балаково, Белгороде, Владивостоке, Воронеже, Ижевске, Иркутске, Казани, Кемерово, Краснодаре, Красноярске, Кургане, Липецке, Мурманске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Пензе, Перми, Хабаровске, Петербурге и других городах.
Обыски по месту жительства активистов проводятся на основании 94 постановлений Басманного суда Москвы от 4 сентября 2019. Ранее правоохранительные органы в рамках дела заблокировали личные банковские счета некоторых сотрудников ФБК.