Депутаты нового созыва Мосгордумы потребовали отставки главы столичного избиркома
Депутаты нового созыва Московской городской думы от КПРФ потребовали отправить в отставку председателя столичного избиркома Валентина Горбунова. Соответствующее заявление опубликовано в Facebook депутата Валентины Шуваловой
Депутаты нового созыва Московской городской думы от КПРФ потребовали отправить в отставку председателя столичного избиркома Валентина Горбунова. Соответствующее заявление опубликовано в Facebook депутата Валентины Шуваловой.
Сове требование отправить главу Мосгоризбиркома коммунисты объяснили нарушениями, которые были допущены во время подготовки и проведения выборов в столичный парламент.
Одновременно с этим депутаты от КПРФ потребовали от властей прекратить уголовное преследования граждан, которые участвовали в протестных акциях в июле и августе текущего года, отменить результаты электронного голосования на выборах в Мосгордуму и расследовать все сообщения о коррупционной деятельности столичных чиновников.
Коммунисты выразили надежду на то, что остальные оппозиционные депутаты Мосгордумы, которые избрались 8 сентября, также поддержат это требование.
Депутат от партии «Яблоко» Евгений Бунимович в беседе с «МБХ медиа» заявил, что ничего не знает об инициативе коммунистов, но такие требования его партия выдвигала «еще месяц назад».
Валентина Горбунова оппозиция считает ответственным за недопуск на выборы в Мосгордуму независимых кандидатов с высоким рейтингом, в том числе, Ильи Яшина, Дмитрия Гудкова, Любови Соболь, Юлии Галяминой, Ивана Жданова и других. Им было отказано по причине превышения допустимой доли брака в подписных листах. Сами кандидаты заявили о фальсификации процедуры проверки подписей.