Счетная палата выявила нарушения на миллионы рублей при осуществлении госзакупок
Счетная палата выявила более 400 нарушений в сфере государственных закупок, которые обошлись федеральному бюджету в 19 млн рублей. Об этом говорится в докладе ведомства Алексея Кудрина
Счетная палата выявила более 400 нарушений в сфере государственных закупок, которые обошлись федеральному бюджету в 19 млн рублей. Об этом говорится в докладе ведомства Алексея Кудрина.
Согласно отчету, аудиторы выявили в 2018 году 432 нарушения в сфере исполнения бюджета в части государственных закупок. Из них 359 - это процедурные нарушения, а 73 - нарушения финансового характера. 80% от всех выявленных нарушений касались неприменения мер ответственности по контракту, когда в договоре заказчики не прописывали взыскания с недобросовестного поставщика. В 9% нарушений были проблемы с обоснованием цены контракта.
По данным Счетной палаты, больше всего нарушений было допущено при осуществлении госзакупок для нужд Минобрнауки, Росрыболовства и Минфина. При этом наибольшие потери бюджет понес от нарушений в госзакупках Минобороны (726,7 млн рублей), Минюста (114,5 млн рублей) и Министерства иностранных дел (32,8 млн рублей).
Гендиректор Центра размещения государственного заказа Александр Строганов в беседе с Russian Deadline высказал мнение, что основной причиной нарушений является некомпетентность заказчиков, которые не считают нужным прописывать в госконтракте ответственность недобросовестного подрядчика.
Эксперт считает, что с одной стороны заказчики хотят быть более лояльными к подрядчикам, а с другой стороны, поставщики в каком-то роде шантажируют заказчика и выбивают для себя комфортные условия.