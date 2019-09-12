Суд вернул дело «Седьмой студии» в прокуратуру и отменил обвиняемым меру пресечения
Мещанский суд Москвы отменил меру пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову и другим фигурантам, после чего отправил материалы дела обратно в прокуратуру для устранения нарушений
Мещанский суд Москвы отменил меру пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела «Седьмой студии», после чего отправил материалы дела обратно в прокуратуру для устранения нарушений в обвинительном заключении.
Обвиняемые в хищении бюджетных средств находились под подпиской о невыезде. Сейчас эта мера пресечения отменена.
Судья заявила, что обвинительное заключение было составлено с нарушением требований закона и содержит «существенные противоречия относительно обстоятельств преступления». В частности, прокуратура говорит о том, что Кирилл Серебренников и его коллеги совершили хищение путем завышения расходов на проект «Платформа» и фальсификации отчетности.
Судья на это указала, что в заключении отсутствуют сведения о том, «в чем выразились противоправные действия обвиняемых», какие мероприятия не были выполнены, какие именно финансовые и творческие отчеты не соответствовали действительности, а заявленная сумма хищений в размере 133 млн рублей не совпадает при сложении с отдельными суммами операций, перечисленных в обвинении, сообщает ТАСС.
Обвиняемые и их защитники приветствовали решение суда о возвращении материалов дела обратно в прокуратуру, а гособвинение выступило против.