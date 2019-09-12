Роскомнадзор отказался разбираться со «сливом» персональных данных участников митингов
Роскомнадзор отказался проводить внеплановую проверку по факту публикации персональных данных участников протестных митингов в Telegram-канале «Товарищ майор»
Роскомнадзор отказался проводить внеплановую проверку по факту публикации персональных данных участников протестных митингов в Telegram-канале «Товарищ майор» в нарушении закона о защите личных данных граждан.
Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщил, что об отказе проводить проверку говорится в ответе на обращение жительницы Москвы Марьям Саларзай, которая нашла свои личные данные в базе «Товарища майора».
В Роскомнадзоре заявили, что мессенджер Telegram заблокирован в России, а обстоятельства, изложенные в обращении гражданки Саларзай, «не могут стать основанием для проведения проверки».
Ранее администрация мессенджера Telegram удалила файл с персональными данными граждан, задержанных на протестных митингах в Москве. Всего в этой базе были опубликованы данные 3198 человек. В их числе оказались и сотрудники СМИ, освещавшие протестные акции. В «сливе» личных данных задержанных подозревали правоохранительные органы.