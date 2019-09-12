Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий силовикам сбивать беспилотники
Депутаты Госдумы 11 сентября приняли в первом чтении законопроект, который разрешает сотрудникам правоохранительных органов сбивать беспилотные аппараты
Депутаты Госдумы 11 сентября приняли в первом чтении законопроект, который разрешает сотрудникам правоохранительных органов сбивать беспилотные аппараты.
Согласно законопроекту, силовики получат право пресекать полет беспилотника в местах массового скопления людей, в том числе и на митингах. При этом если из-за сбитого дрона пострадает кто-то из граждан, то государство берет на себя обязательство оплатить ему лечение, но может подать встречный иск о возмещении расходов к собственнику беспилотного аппарата.
Депутат Василий Пискарев отметил, что на самом деле цель законопроекта состоит в том, чтобы предоставить силовикам возможность связываться с внешним пилотом и менять маршрут полета дрона без его повреждения.
Парламентарии посетовали, что случаи опасного приближения дронов к местам массового скопления людей, инфраструктурным объектам и самолетам происходят довольно часто.