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11 сентября 17:14

Роскачество подготовило памятку для граждан, как отличить благотворителей от мошенников

Роскачество подготовило для граждан рекомендации, которые позволят им отличить реальную благотворительность от так называемых «токсичных сборов»

Роскачество подготовило памятку для граждан, как отличить благотворителей от мошенников

Роскачество подготовило для граждан рекомендации, которые позволят им отличить реальную благотворительность от так называемых «токсичных сборов». Памятка была разработала в связи с ростом мошенничеств под видом благотворительной деятельности. По данным НКО, ежегодно коло 500 млн рублей, которые собираются на лечение и другую помощь нуждающимся, достаются мошенникам.

Специалисты Роскачества советуют гражданам перед осуществлением перевода денег на благотворительность проверить сайт организации, которая занимается сбором. По закону НКО должны размещать на своих страницах отчеты о расходовании средств. Если на таких сайтах размещаются персональные и платежные данные, то гиперссылка должен начинаться с «https».

Также рекомендуется проверить подлинность фотографий с помощью поиска по картинке и проверить банковские реквизиты. На банковские карты и счета физлиц деньги переводить не рекомендуется.

Что касается пожертвований частным лицам, то перед отправкой денег стоит проверить информацию о людях, осуществляющих сбор. В частности, стоит проверить, не проводился ли ранее этих человеком другой «благотворительный» сбор.

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