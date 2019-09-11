Половина новоиспеченных депутатов Мосгордумы поддержала митинг за свободу политзаключенных
Почти половина новоизбранных депутатов Московской городской думы поддержит проведение митинга в столице за свободу политических заключенных. Оппозиция планирует провести мероприятие 21 и 22 сентября
Почти половина новоизбранных депутатов Московской городской думы поддержит проведение митинга в столице за свободу политических заключенных. Оппозиция планирует провести мероприятие 21 и 22 сентября.
Представитель «Партии перемен» Эльвира Вихарева сообщила порталу Znak.com, что поддержать протестный митинг согласились Елена Шувалова (округ № 44, КПРФ), Екатерина Енгалычева (округ № 42, КПРФ), Сергей Савостьянов (округ № 15, КПРФ), Павел Тарасов (округ № 24, КПРФ), Евгений Бунимович (округ № 6, «Яблоко»), Максим Круглов (округ № 14, «Яблоко»), Михаил Тимонов (округ № 16, «Справедливая Россия»), Олег Шереметьев (округ № 19, КПРФ) и Дмитрий Локтев (округ № 2, КПРФ). Также поддержать акцию могут Сергей Митрохин (округ № 43, «Яблоко») и Дарья Беседина (округ № 8, самовыдвиженец).
Депутаты Евгений Ступин (округ № 20, КПРФ) и Магомет Яндиев (округ № 45, «Справедливая Россия») пока отказались поддержать митинг в поддержку политзаключенных.
Оппозиция планировала провести акцию протеста на проспекте Сахарова, однако в мэрии уже заявили, что на этой площадке пройдет фестиваль «Круг света».