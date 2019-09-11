Для автомобилистов с детьми ужесточат наказание за нарушение ПДД
Российское правительство предложило ужесточить ответственность за нарушение правил дорожного движения, если в транспортном средстве находился ребенок
Российское правительство предложило ужесточить ответственность за нарушение правил дорожного движения, если в транспортном средстве находился ребенок.
Вице-премьер Максим Акимов дал поручение Министерству юстиции и МВД проработать соответствующий вопрос. По мнению чиновника, наличие несовершеннолетних в автомобилей при нарушении ПДД должно стать отягчающим обстоятельством.
Ответственные за реализацию поручения ведомства должны предоставить свои предложения до апреля 2020 года.
Отметим, что ранее в Госавтоинспекции предлагали ограничить скорость движения для автомобилей, в салоне которых находятся дети.