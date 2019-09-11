Лауреаты премии «Человек года» призвали не молчать о политических репрессиях и нарушении прав
Журналист Юрий Дудь на церемонии вручения премии журнала GQ призвал присутствующих быть более активными и не молчать о политических репрессиях, полицейском беспределе, фальсификациях на выборах
Журналист Юрий Дудь на церемонии вручения премии журнала GQ «Человек года» призвал присутствующих быть более активными и не молчать о политических репрессиях, полицейском беспределе, фальсификациях на выборах и других нарушений прав человека.
Юрий Дудь заявил, что сейчас молчание уже перестало быть «спасительным оберегом» и «силовики прийти могут в любой дом, даже если он находится на Рублево-Успенском шоссе». Это значит, что любой беспредел пора перестать встречать молчанием.
«Когда в России в следующий раз будут метелить очередных простых прохожих дубинками, когда будут воровать следующий вагон государственных денег, когда будут вкидывать новую пачку макулатуры в избирательную урну, я очень прошу вас говорить об этом, а не молчать», - заявил журналист, слова которого приводит «Радио Свобода».
Юрий Дудь получил премию GQ в номинации «Лицо с экрана».
В свою очередь режиссер Кирилл Серебренников, признанный «Человеком года», заявил, что сам считает «людьми года» участников протестных акций и всех тех, кто отстаивает и бьется за гражданские права.
Напомним, что Кирилл Серебренников находится под следствием по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на популяризацию театрального искусства. Режиссер своей вины не признает.
Кинокритик Антон Долин, победивший в номинации «Автор года», со сцены призвал освободить всех политических заключенных и, в частности, активиста Константина Котова, которого осудили на 4 года за неоднократные нарушения порядка проведения митингов.