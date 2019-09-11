Компания Apple представила «бюджетный» iPhone 11, а также «продвинутые» iPhone 11 Pro и 11 Pro Max
Apple презентовала свой новый смартфон - iPhone 11. Гаджет получил две камеры со сверхширокоугольным объективом. Основная камера имеет разрешение 12 мегапикселей и предназначена в том числе для ведения ночной съемки
Американская корпорация Apple презентовала свой новый смартфон - iPhone 11. Гаджет получил две камеры со сверхширокоугольным объективом. Основная камера имеет разрешение 12 мегапикселей и предназначена в том числе для ведения ночной съемки.
Фронтальная камера имеет разрешение 12 мегапикселей с поддержкой 4К и записи видео в слоу-мо. Смартфон может делать широкоугольные снимки, для чего нужно просто его перевернуть.
iPhone 11 продолжает линейку iPhone Xr и имеет схожие с ним габариты. Это корпус из алюминия и 6,1-дюймовый IPS-экран с разрешением 1792 на 828 точек. Однако по сравнению с iPhone Xr, новый iPhone 11 работает на один час дольше.
Смартфон впервые выполнен в шести цветах: белом, черном, желтом, зеленом, фиолетовом и красном.
Стоимость iPhone 11 составляет 700 долларов (около 47 тысяч рублей) в минимальной комплектации. Продажи гаджетов стартуют 20 сентября.
Также Apple представила новые iPhone 11 Pro и 11 Pro Max с тройной камерой в корпусе из стекла и стали. Устройства получили экраны с диагональю 5,8 и 6,5 дюйма с вырезом под фронтальную камеру. Все три камеры могут записывать видео в разрешении 4К.
iPhone 11 Pro работает на четыре часа дольше, чем Xs, а 11 Pro Max — на пять часов дольше, чем Xs Max. Более продвинутые «айфоны» выйдут в темно-зеленом, белом, черном и золотом цветах. Стоимость iPhone 11 Pro составляет 1000 долларов (около 65 тысяч рублей), а Pro Max — 1100 долларов (72 тысячи рублей).
Одновременно с этим компания Apple снизит цены на «старые» iPhone Xr и iPhone 8.