Меню
Техномир
Если есть в кармане пачка сигарет, значит все не так уж плохо
Техномир
11 сентября 07:20

Компания Apple представила «бюджетный» iPhone 11, а также «продвинутые» iPhone 11 Pro и 11 Pro Max

Apple презентовала свой новый смартфон - iPhone 11. Гаджет получил две камеры со сверхширокоугольным объективом. Основная камера имеет разрешение 12 мегапикселей и предназначена в том числе для ведения ночной съемки

Компания Apple представила «бюджетный» iPhone 11, а также «продвинутые» iPhone 11 Pro и 11 Pro Max

Американская корпорация Apple презентовала свой новый смартфон - iPhone 11. Гаджет получил две камеры со сверхширокоугольным объективом. Основная камера имеет разрешение 12 мегапикселей и предназначена в том числе для ведения ночной съемки.

Фронтальная камера имеет разрешение 12 мегапикселей с поддержкой 4К и записи видео в слоу-мо. Смартфон может делать широкоугольные снимки, для чего нужно просто его перевернуть.

iPhone 11 продолжает линейку iPhone Xr и имеет схожие с ним габариты. Это корпус из алюминия и 6,1-дюймовый IPS-экран с разрешением 1792 на 828 точек. Однако по сравнению с iPhone Xr, новый iPhone 11 работает на один час дольше.

Смартфон впервые выполнен в шести цветах: белом, черном, желтом, зеленом, фиолетовом и красном.

Стоимость iPhone 11 составляет 700 долларов (около 47 тысяч рублей) в минимальной комплектации. Продажи гаджетов стартуют 20 сентября.

Также Apple представила новые iPhone 11 Pro и 11 Pro Max с тройной камерой в корпусе из стекла и стали. Устройства получили экраны с диагональю 5,8 и 6,5 дюйма с вырезом под фронтальную камеру. Все три камеры могут записывать видео в разрешении 4К.

iPhone 11 Pro работает на четыре часа дольше, чем Xs, а 11 Pro Max — на пять часов дольше, чем Xs Max. Более продвинутые «айфоны» выйдут в темно-зеленом, белом, черном и золотом цветах. Стоимость iPhone 11 Pro составляет 1000 долларов (около 65 тысяч рублей), а Pro Max — 1100 долларов (72 тысячи рублей).

Одновременно с этим компания Apple снизит цены на «старые» iPhone Xr и iPhone 8.

Материалы по теме
Компания Apple разработала «умный ремешок» для своих «умных часов»
Компания Apple 10 сентября представит публике три новые модели iPhone
Некоторые модели MacBook Pro запретили провозить в самолетах из-за угрозы возгорания
Сейчас на главной
Росгвардия предложила запретить журналистам раскрывать личные данные о сотрудниках ведомства
Горячие новости
Росгвардия предложила запретить журналистам раскрывать личные данные о сотрудниках ведомства
Руководство Росгвардии предложило обязать сотрудников СМИ, которые работают на массовых мероприятиях, сохранять конфиденциальность сведений о сотрудниках ведомства и членах их семей
Власти США ввели санкции против российских следователей
Горячие новости
Власти США ввели санкции против российских следователей
Власти США ввели санкции в отношении двух сотрудников Следственного комитета по Сургуту, которых считают причастными к пыткам адептов запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы»
Горячие новости
Политтехнологи предложили ликвидировать «Единую Россию»
Связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным политтехнологи подготовили реформу «Единой России», в рамках которой предлагалось ликвидировать эту партию и взамен создать две новые
Правительство не поддержало законопроект о смягчении наказания по «наркотической» статье
Горячие новости
Правительство не поддержало законопроект о смягчении наказания по «наркотической» статье
Российское правительство не поддержало законопроект о смягчении наказания по статье 228 УК РФ о приобретении и хранении наркотиков без цели сбыта, которую в нашей стране называют «народной»
Экс-кандидат в Мосгордуму потребовал отменить итоги электронного голосования
Горячие новости
Экс-кандидат в Мосгордуму потребовал отменить итоги электронного голосования
Бывший кандидат в депутаты Московской городской думы Роман Юнеман подал жалобу в Мосгоризбирком на результаты электронного голосования в 30-м избирательном округе
Росздравнадзор сообщил о повышении цен на жизненно важные лекарства
Горячие новости
Росздравнадзор сообщил о повышении цен на жизненно важные лекарства
В России с начала 2019 года розничные цены на жизненно необходимые лекарства выросли на 3,8 процента. Такие данные предоставили в Росздравнадзоре
Росстат зафиксировал рост цен на авиабилеты экономкласса на 24%
Горячие новости
Росстат зафиксировал рост цен на авиабилеты экономкласса на 24%
Росстат зафиксировал рост стоимости авиабилетов экономкласса на 24,1%. В ведомстве отметили, что в последний раз столь стремительный рост цен наблюдался в кризисном 2008 году
«Подтянуть» до победы
Горячие новости
«Подтянуть» до победы
В нескольких муниципальных округах Санкт-Петербурга решили пересчитать бюллетени через сутки после выборов. Пересчет состоится как минимум в трех округах, причем в некоторых из них побеждали представители оппозиции
«Пиво пить в России нельзя»
Горячие новости
«Пиво пить в России нельзя»
Главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн не рекомендовал россиянам пить отечественное пиво. Эксперт заявил, что российское пиво не соответствует высоким стандартам качества
Клип Тимати и Гуфа о том, что они «не ходят на митинги» поставил рекорд по дизлайкам
Горячие новости
Клип Тимати и Гуфа о том, что они «не ходят на митинги» поставил рекорд по дизлайкам
Новый клип популярных рэперов Тимати и Гуфа о Москве, выпущенный в День города и за сутки до выборов в Мосгордуму, установил рекорд по количеству дизлайков
В Великобритании снимут сериал об отравленном полковнике ФСБ Александре Литвиненко
Горячие новости
В Великобритании снимут сериал об отравленном полковнике ФСБ Александре Литвиненко
Британская телевизионная корпорация ITV анонсировала съемку сериала о жизни бывшего полковника ФСБ России, который умер в 2006 году в результате отравления радиоактивным веществом
Авторская колонка
Московские выборы превратились в референдум по вопросу «Ну и как вам всё это?»
Ну что, мы говорили им, что они пожалеют? Они пожалели. Они пожалели, что попытались сломать москвичей через колено, что посмели не заметить наши подписи и не пустить наших кандидатов
Юдин Григорий
ООН призвала расследовать жесткий разгон протестных акций «За честные выборы» в Москве
Горячие новости
ООН призвала расследовать жесткий разгон протестных акций «За честные выборы» в Москве
Верховный комиссар ООН Мишель Бачелет выразила обеспокоенность в связи с действиями российской полиции во время протестных акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Глава ЦИК сообщила о возбуждении 11 уголовных дел по фактам нарушений на выборах
Горячие новости
Глава ЦИК сообщила о возбуждении 11 уголовных дел по фактам нарушений на выборах
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о возбуждении уголовных дел по факту нарушения избирательного законодательства. Четыре дела касаются выборов в Московскую государственную думу
В Госдуме предложили установить минимальную цену на сигареты
Горячие новости
В Госдуме предложили установить минимальную цену на сигареты
Зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов в рамках борьбы с контрафактом и контрабандой сигарет предложил правительству установить единую минимальную цену на табачные изделия
Google опровергла обвинения во вмешательстве в ход российских выборов
Горячие новости
Google опровергла обвинения во вмешательстве в ход российских выборов
Компания Google ответила на обвинения во вмешательстве в ход российских выборов из-за рекламы проекта «Умное голосование». В компании заявили, что всего лишь поддержали «ответственную политическую рекламу»
Авторская колонка
Не вздумайте учить историю по сериалам
Посмотрел два сезона сериала «Медичи». Осенью нам обещают показать очередные 8 серий. Не скажу, что смотрел с отвращением или зевотой. Богатые «декорации» (вернее, подлинные интерьеры и экстерьеры) делают фильм очень даже зрелищным
Авдерин Валерий
В Мосгордуме по итогам выборов 20 мандатов из 45 достанется представителям оппозиции
Горячие новости
В Мосгордуме по итогам выборов 20 мандатов из 45 достанется представителям оппозиции
Мосгоризбирком обработал 100% протоколов на выборах в Мосгордуму, согласно которым провластные кандидаты в депутаты побеждают в 25 избирательных округах из 45