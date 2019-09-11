Росгвардия предложила запретить журналистам раскрывать личные данные о сотрудниках ведомства
Руководство Росгвардии предложило обязать сотрудников СМИ, которые работают на массовых мероприятиях, сохранять конфиденциальность сведений о сотрудниках ведомства и членах их семей
Руководство Росгвардии предложило обязать сотрудников СМИ, которые работают на массовых мероприятиях, сохранять конфиденциальность сведений о сотрудниках ведомства и членах их семей. Соответствующее предложение направлено в Совет по правам человека при президенте РФ.
Сейчас Росгвардия разрабатывает памятку для журналистов, которые работают на митингах и других публичных мероприятиях, сообщает «Медуза». В этой памятке также говорится о том, что журналисты должны выполнять требования военнослужащих и сотрудников ведомства, а также носили опознавательные жилеты.
Напомним, что общественность и правозащитники требуют от сотрудников Росгвардии и МВД во время работы на митингах носить хорошо различимые идентификационные номера, чтобы личности силовиков можно было установить в случае превышения ими должностных полномочий.