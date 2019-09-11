Власти США ввели санкции против российских следователей из-за пыток «Свидетелей Иеговы»
Власти США ввели санкции в отношении двух сотрудников Следственного комитета по Сургуту, которых считают причастными к пыткам адептов запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы»
Власти США ввели санкции в отношении двух сотрудников Следственного комитета по Сургуту, которых считают причастными к пыткам адептов запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы».
В санкционный список внесли руководителя сургутского СК Владимира Ермолаева и старшего следователя Степана Ткача. В Госдепартаменте США заявили, что располагают достоверными сведениями о том, что указанные следователи причастны в пыткам и бесчеловечному обращению к задержанным представителям религиозной организации.
Вашингтон потребовал от России прекратить «несправедливую кампанию против „Свидетелей Иеговы“ и немедленно освободить более 200 человек», которые находятся под арестом из-за своих религиозных убеждений. Также власти США требуют привлечь причастных к пыткам к уголовной ответственности.
Ранее члены «Свидетелей Иеговы» пожаловались на пытки водой и электрошокерами, угрозы сексуальным насилием и унижение по национальному и религиозному признаку. В Следственном комитете сообщили, что задержанные оказывали сопротивление, поэтому к ним были применены «боевые приемы».