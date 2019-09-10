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Политика
10 сентября 14:14

Политтехнологи «повара Путина» предложили ликвидировать «Единую Россию» и создать две новые партии

Связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным политтехнологи подготовили реформу «Единой России», в рамках которой предлагалось ликвидировать эту партию и взамен создать две новые

Политтехнологи «повара Путина» предложили ликвидировать «Единую Россию» и создать две новые партии
Фото: theins.ru

Связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным политтехнологи подготовили реформу «Единой России», в рамках которой предлагалось ликвидировать эту партию и взамен создать две новые. Соответствующее предложение было направлено главе Администрации президента Антону Вайно.

По данным издания «Проект», политтехнологи Евгения Пригожина предлагали создать вместо «Единой России», рейтинг которой продолжает стремительно падать, две новые партии - либеральную и консервативно-патриотическую. При этом генсеку «Единой России» Андрею Турчаку отводится в этом плане роль председателя ликвидационной комиссии.

Как оценил реформу «Единой России» Антон Вайно, не сообщается.

Отметим, что из-за низкого рейтинга «Единой России» большая часть представителей этой партии участвовала в выборах, которые прошли 8 сентября, в качестве самовыдвиженцев.

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