Правительство не поддержало законопроект о смягчении наказания по «наркотической» статье
Российское правительство не поддержало законопроект о смягчении наказания по статье 228 УК РФ о приобретении и хранении наркотиков без цели сбыта, которую в нашей стране называют «народной»
Российское правительство не поддержало законопроект о смягчении наказания по статье 228 УК РФ о приобретении и хранении наркотиков без цели сбыта, которую в нашей стране называют «народной».
В отзыве кабинета министров говорится, что либерализация законодательства без совершенствования правоприменительной практики не позволит достичь целей, заявленных в пояснительной записке к проекту закона.
Законопроект также вносил поправки в статью «Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией») и расширял круг лиц, которым суд может отсрочить наказание до окончания лечения от наркомании. В правительстве заявили, что такие меры могут привести к дополнительным расходам бюджета.
Законопроект о смягчении наказания по статье 228 был подготовлен группой депутатов Госдумы после резонансного ареста журналиста Ивана Голунова по обвинению в сбыте наркотиков. Народные избранники отметили, что в России стало слишком много осужденных по «наркотической» статье во многом из-за того, что она помогает правоохранительным органам повысить показатели раскрываемости.