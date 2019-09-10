Экс-кандидат в Мосгордуму потребовал отменить итоги электронного голосования
Бывший кандидат в депутаты Московской городской думы Роман Юнеман подал жалобу в Мосгоризбирком на результаты электронного голосования в 30-м избирательном округе
Бывший кандидат в депутаты Московской городской думы Роман Юнеман подал жалобу в Мосгоризбирком на результаты электронного голосования в 30-м избирательном округе. Политик требует признать итоги голосования недействительными.
В своей жалобе Роман Юнеман отметил, что результаты проведенного электронного голосования «не позволяют с достоверностью определить волеизъявление избирателей», поскольку во время голосования происходили сбои. Это в свою очередь является нарушением избирательного законодательства, которое предполагает непрерывный доступ граждан к участкам для голосования.
По данным Юнемана, после технического сбоя система электронного голосования «подвергалась нерегламентированному вмешательству», сообщает «МБХ медиа».
По итогам голосования в 30-м избирательном округе в Мосгордуму проходит провластный кандидат Маргарита Русецкая. Роман Юнеман рассказал, что по результатам электронного голосования Русецкая набрала больше, чем он и кандидат от КПРФ Владислав Жуковский в сумме. При этом она проиграла своим конкурентам на двух третях реальных участков.