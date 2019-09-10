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10 сентября 12:19

Экс-кандидат в Мосгордуму потребовал отменить итоги электронного голосования

Бывший кандидат в депутаты Московской городской думы Роман Юнеман подал жалобу в Мосгоризбирком на результаты электронного голосования в 30-м избирательном округе

Экс-кандидат в Мосгордуму потребовал отменить итоги электронного голосования
Фото: Медуza

Бывший кандидат в депутаты Московской городской думы Роман Юнеман подал жалобу в Мосгоризбирком на результаты электронного голосования в 30-м избирательном округе. Политик требует признать итоги голосования недействительными.

В своей жалобе Роман Юнеман отметил, что результаты проведенного электронного голосования «не позволяют с достоверностью определить волеизъявление избирателей», поскольку во время голосования происходили сбои. Это в свою очередь является нарушением избирательного законодательства, которое предполагает непрерывный доступ граждан к участкам для голосования.

По данным Юнемана, после технического сбоя система электронного голосования «подвергалась нерегламентированному вмешательству», сообщает «МБХ медиа».

По итогам голосования в 30-м избирательном округе в Мосгордуму проходит провластный кандидат Маргарита Русецкая. Роман Юнеман рассказал, что по результатам электронного голосования Русецкая набрала больше, чем он и кандидат от КПРФ Владислав Жуковский в сумме. При этом она проиграла своим конкурентам на двух третях реальных участков.

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