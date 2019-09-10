Росздравнадзор сообщил о повышении цен на жизненно важные лекарства
В России с начала 2019 года розничные цены на жизненно необходимые лекарства выросли на 3,8 процента. Такие данные предоставили в Росздравнадзоре
В России с начала 2019 года розничные цены на жизненно необходимые лекарства выросли на 3,8 процента. Такие данные предоставили в Росздравнадзоре.
В пресс-службе ведомства агентству ТАСС сообщили, что появившаяся в некоторых СМИ информация об отсутствии в регионах некоторых лекарств не соответствует действительности. Речь шла об антирабической вакцине, преднизолоне и инсулине. В Росздравнадзоре заверили, что уровень обеспеченности вакциной от бешенства составляет на 45% больше от годовой потребности. Вакцину для профилактики клещевого энцефалита была произведена в объеме более 471 упаковки, это на 40% больше годовой потребности в ней.
Всего с начала 2019 года в продажу поступило 4 047 499 555 упаковок 162 336 серий препаратов из списка жизненно необходимых и важнейших лекарств, что на 2,9% в упаковках и на 9% по количеству серий больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.