Росстат зафиксировал рост цен на авиабилеты экономкласса на 24%
Росстат зафиксировал рост стоимости авиабилетов экономкласса на 24,1%. В ведомстве отметили, что в последний раз столь стремительный рост цен наблюдался в кризисном 2008 году
Росстат зафиксировал рост стоимости авиабилетов экономкласса на 24,1%. В ведомстве отметили, что в последний раз столь стремительный рост цен наблюдался в кризисном 2008 году.
Согласно официальной статистике, средняя цена авиабилета экономкласса с января по август 2019 года выросла на 24,1%. Сервисы по продаже билетов типа Aviasales, «Туту.ру», OneTwoTrip и Biletix сообщают, что рост цен обусловлен тем, что в августе в связи с сезоном летних отпусков они как правило достигают своего пика, но затем начинают снижаться. Например, в октябре стоимость перелета уже начала снижаться и на 15-34% дешевле по сравнению с августом, сообщают «Известия».
Эксперты также говорят, что цены на билеты выросли из-за повышения издержек авиакомпаний, а также подорожания авиационного топлива.
Напомним, в начале сентября Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) сообщила, что по итогам текущего года цены на авиабилеты могут вырасти на 9-10% по сравнению с уровнем 2018 года из-за подорожания топлива и повышения стоимости аэропортового обслуживания. Федеральная антимонопольная служба в ответ обвинила ассоциацию в шантаже пассажиров и сообщила о проведении проверки деятельности этой организации.