На муниципальных выборах в Петербурге пересчитают голоса из-за победы оппозиционеров
В нескольких муниципальных округах Санкт-Петербурга решили пересчитать бюллетени через сутки после выборов. Пересчет состоится как минимум в трех округах, причем в некоторых из них побеждали представители оппозиции
В нескольких муниципальных округах Санкт-Петербурга решили пересчитать бюллетени через сутки после выборов. Пересчет состоится как минимум в трех округах, причем в некоторых из них побеждали представители оппозиции.
Так, пересчет бюллетеней решили проводить на одном из УИКов в скандальном Екатерингофском округе, где независимые кандидаты с трудом смогли зарегистрироваться и то после вмешательства со стороны городского избиркома и Центризбиркома. Лидер петербургского штаба Алексея Навального Александр Шуршев сообщил, что решение о пересчете голосов было принято после жалобы кандидата от «Единой России». По результатам подсчета голосов на участке №53 в муниципальные депутаты проходила активистка Полина Костылева.
В соседней участковой избирательной комиссии результаты голосования вообще не подводили. Наблюдатели, следившие за работой УИК № 60, сообщили, что члены комиссии несколько часов совещались и пили чай, а утром объявили перерыв. Шуршев отметил, что за это время произошла подмена бюллетеней. «Теперь они ровненькие, совсем не мятые, с одинаковыми отметками, которые идут подряд: плюсики, галочки, каракули», — сообщил оппозиционер.
Пересчитать голоса решили и в округе Шувалово — Озерки, где хорошие результаты показывали представители «Объединенных демократов». Активисты говорят, что на пересчете результат хотят «подтянуть» до победы единороссов.
Муниципальные выборы в Петербурге проходили в единый день голосования 8 сентября, однако итоги выборов до сих пор не подведены. Избиркомы отказываются вводить данные в систему ГАС «Выборы» из-за победы в ряде избирательных округов представителей оппозиции.