Главный нарколог Минздрава не рекомендовал россиянам пить отечественное пиво
Главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн не рекомендовал россиянам пить отечественное пиво. Эксперт заявил, что российское пиво не соответствует высоким стандартам качества
Главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн не рекомендовал россиянам пить отечественное пиво. Эксперт заявил, что российское пиво не соответствует высоким стандартам качества.
Евгений Брюн заявил, что настоящее пиво имеет тысячелетнюю историю, создается по стандартам и никогда не приносило вреда. Однако то, что делается в России из сахара и дрожжей, нельзя назвать пивом, считает нарколог и в этой связи выступил против принятия мер по стимулированию потребления пенного напитка.
«Пока не будут писать на бутылке, что это пиво изготовлено по мировым стандартам, пиво пить в России нельзя. Будут пить брагу со всеми вытекающими последствиями», — сказал Брюн, слова которого приводит ТАСС.
Заявление по поводу качества отечественного пива нарколог Минздрава сделал после того, как Минфин подготовил положительный отзыв на инициативу правительства о возвращении продаж пива на стадионах во время спортивных мероприятий.