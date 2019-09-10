Клип Тимати и Гуфа о том, что они «не ходят на митинги» поставил рекорд по дизлайкам
Новый клип популярных рэперов Тимати и Гуфа о Москве, выпущенный в День города и за сутки до выборов в Мосгордуму, установил рекорд по количеству дизлайков
Новый клип популярных рэперов Тимати и Гуфа о Москве, выпущенный в День города и за сутки до выборов в Мосгордуму, установил рекорд по количеству дизлайков. Негативное отношение к клипу и песне выразили более миллиона человек. «Лайк» поставили чуть более 60 тысяч интернет-пользователей.
Сообщество «Жизнь Ютуб» в соцсети «ВКонтакте» отмечает, что предыдущий рекорд по количеству дизлайков принадлежал клипу рэпера Face (675 тысяч дизлайков).
В тексте совместного трека Тимати и Гуфа есть такие слова, как «в пятом поколении коренной москвич, не хожу на митинги, не втираю дичь», а также «хлопнуть бургер за здоровье Собянина».
Интернет-пользователи раскритиковали рэперов за «заказной» трек о Москве с упоминанием протестных митингов, участники которого требовали проведения честных выборов. Тимати в ответ на критику заявил, что ему не платили за этот клип и ему не стыдно за него. «Сейчас модно в молодежных кругах хаять власть, но это не значит что я это должен делать на потребу моде», - заявил рэпер и добавил, что половина митингующих якобы ходит туда за деньги.