В Великобритании снимут сериал об отравленном полковнике ФСБ Александре Литвиненко
Британская телевизионная корпорация ITV анонсировала съемку сериала о жизни бывшего полковника ФСБ России, который умер в 2006 году в результате отравления радиоактивным веществом
Британская телевизионная корпорация ITV анонсировала съемку сериала о жизни бывшего полковника ФСБ России Александра Литвиненко, который умер в 2006 году в результате отравления радиоактивным веществом.
Издание The Guardian сообщает, что Александра Литвиненко в этом сериале сыграет Дэвид Теннант. Сценарий уже готов, а написал его Джордж Кей на основе британского документального фильма 2017 года Hunting the KGB Killers.
Александр Литвиненко работал сначала в КГБ, а после развала Советского Союза - в ФСБ России. В 2001 году он получил политическое убежище в Великобритании. Уехав за границу, Литвиненко обвинил российские спецслужбы в организации терактов в жилых домах в 1999 году.
В 2006 году Литвиненко был отравлен радиоактивным веществом полоний-210, в результате чего скончался. Британские спецслужбы подозревают в отравлении Александра Литвиненко Андрея Лугового, который спустя некоторое время после смерти бывшего чекиста стал депутатом Госдумы.