ООН призвала расследовать жесткий разгон протестных акций «За честные выборы» в Москве
Верховный комиссар ООН Мишель Бачелет выразила обеспокоенность в связи с действиями российской полиции во время протестных акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет выразила обеспокоенность в связи с действиями российской полиции во время протестных акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму в июле и августе 2019 года.
Во время своего выступления на сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве Мишель Бачелет поддержала призывы Совета по правам человека при президенте России расследовать факты о чрезмерном применении силы полицией в отношении участников мирных протестов.
«Я призываю власти поддерживать свободу выражения мнения, право на мирные собрания и право на участие в общественной жизни», - заявила комиссар.
Ранее международная правозащитная группа «Агора» обратилась к спецдокладчикам ООН по пыткам, вопросам права на свободу мнения и права на свободу мирных собраний в связи с жесткими разгонами протестных акций «За честные выборы» в Москве, а также уголовного преследования участников протестов.