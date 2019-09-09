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09 сентября 16:16

ООН призвала расследовать жесткий разгон протестных акций «За честные выборы» в Москве

Верховный комиссар ООН Мишель Бачелет выразила обеспокоенность в связи с действиями российской полиции во время протестных акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму

ООН призвала расследовать жесткий разгон протестных акций «За честные выборы» в Москве
Фото: Ведомости

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет выразила обеспокоенность в связи с действиями российской полиции во время протестных акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму в июле и августе 2019 года.

Во время своего выступления на сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве Мишель Бачелет поддержала призывы Совета по правам человека при президенте России расследовать факты о чрезмерном применении силы полицией в отношении участников мирных протестов.

«Я призываю власти поддерживать свободу выражения мнения, право на мирные собрания и право на участие в общественной жизни», - заявила комиссар.

Ранее международная правозащитная группа «Агора» обратилась к спецдокладчикам ООН по пыткам, вопросам права на свободу мнения и права на свободу мирных собраний в связи с жесткими разгонами протестных акций «За честные выборы» в Москве, а также уголовного преследования участников протестов.

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