Глава ЦИК сообщила о возбуждении 11 уголовных дел по фактам нарушений на выборах
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о возбуждении уголовных дел по факту нарушения избирательного законодательства. Четыре дела касаются выборов в Московскую государственную думу
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о возбуждении 11 уголовных дел по факту нарушения избирательного законодательства. Четыре дела касаются выборов в Московскую государственную думу. Также дела возбуждены по фактам нарушений в ходе выборов в Краснодарском и Камчатском краях, республике Тыва, в Новосибирской и Курганской областях, а также в Татарстане.
Всего в ходе избирательной кампании в полицию поступило 3600 сообщений о нарушениях законодательства, а в день голосования 8 сентября – более 1280 жалоб, сообщает «Интерфакс».
Элла Памфилова также сообщила о планах отменить итоги голосования на восьми избирательных участках в четырех регионах страны будут отменены из-за грубых нарушений. Каких именно выборов это касается, глава ЦИК не уточнила.
«Я всех коллег настоятельно призываю, даже не прошу, а требую: не спешите моментально подводить итоги и рапортовать. Вот сейчас должны внимательно оперативно рассмотреть все жалобы, но по существу, для того чтобы не перебрасывать потом на суды то, что можете сделать вы сами», – добавила Элла Памфилова.
Отметим, что грубые нарушения законодательства были зафиксированы на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге. Во время голосования там массово удалялись с участков для голосования независимые наблюдатели. «Объединенный демократы» также сообщают о фальсификациях при подсчете голосов. Координатор организации Андрей Пивоваров сообщил «МБХ медиа», что фальсификации идут по всем округам, по многим участкам не вводятся в ГАС «Выборы» результаты победивших кандидатов, чтобы представители этих кандидатов устали и уехали, а комиссии могли переписать протокол.