В Госдуме предложили установить минимальную цену на сигареты
Зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов в рамках борьбы с контрафактом и контрабандой сигарет предложил правительству установить единую минимальную цену на табачные изделия
Зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов в рамках борьбы с контрафактом и контрабандой сигарет предложил правительству установить единую минимальную цену на табачные изделия.
Депутат отметил, что 95% всех сигарет не стоят дешевле 90 рублей, поэтому можно установить минимальную цену в 85 рублей за пачку. При этом минимальная цена на сигареты, по мнению народного избранника, должна зависеть от налоговой нагрузки и пересчитываться каждый год, сообщает «Парламентская газета».
Сейчас в России действуют минимальная и максимальная розничные цены на каждую марку сигарет. Минимальную розничную цену устанавливает государство, а максимальную розничную цену — производитель.