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Политика
09 сентября 13:10

Google опровергла обвинения во вмешательстве в ход российских выборов

Компания Google ответила на обвинения во вмешательстве в ход российских выборов из-за рекламы проекта «Умное голосование». В компании заявили, что всего лишь поддержали «ответственную политическую рекламу»

Google опровергла обвинения во вмешательстве в ход российских выборов

Компания Google ответила на обвинения во вмешательстве в ход российских выборов из-за рекламы проекта «Умное голосование» Алексея Навального. В компании заявили, что всего лишь поддержали «ответственную политическую рекламу».

В заявлении Google говорится, что политическая реклама «должна соответствовать местным законодательным требованиям, включая законы о выборах и избирательных правах и обязательные „периоды тишины“», сообщает «Интерфакс».

В соцсети Facebook на аналогичные обвинения со стороны Роскомнадзора заявили, что ответственность за соблюдение избирательного законодательства той или иной страны несут рекламодатели, размещающие контент в своих аккаунтах.

Напомним, ранее Роскомнадзор обвинил Google, Facebook и Youtube во вмешательстве во внутренние дела России и проведении агитации в «день тишины».

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