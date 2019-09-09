Google опровергла обвинения во вмешательстве в ход российских выборов
Компания Google ответила на обвинения во вмешательстве в ход российских выборов из-за рекламы проекта «Умное голосование». В компании заявили, что всего лишь поддержали «ответственную политическую рекламу»
Компания Google ответила на обвинения во вмешательстве в ход российских выборов из-за рекламы проекта «Умное голосование» Алексея Навального. В компании заявили, что всего лишь поддержали «ответственную политическую рекламу».
В заявлении Google говорится, что политическая реклама «должна соответствовать местным законодательным требованиям, включая законы о выборах и избирательных правах и обязательные „периоды тишины“», сообщает «Интерфакс».
В соцсети Facebook на аналогичные обвинения со стороны Роскомнадзора заявили, что ответственность за соблюдение избирательного законодательства той или иной страны несут рекламодатели, размещающие контент в своих аккаунтах.
Напомним, ранее Роскомнадзор обвинил Google, Facebook и Youtube во вмешательстве во внутренние дела России и проведении агитации в «день тишины».