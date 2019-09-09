В Мосгордуме по итогам выборов 20 мандатов из 45 достанется представителям оппозиции
Мосгоризбирком обработал 100% протоколов на выборах в Мосгордуму, согласно которым провластные кандидаты в депутаты побеждают в 25 избирательных округах из 45
Мосгоризбирком обработал 100% протоколов на выборах в Мосгордуму, согласно которым провластные кандидаты в депутаты побеждают в 25 избирательных округах из 45. В оставшихся округах победа досталась кандидатам из списка «Умного голосования» - проекта Алексея Навального. Явка на парламентских выборах составила 21,77%.
Провластные кандидаты участвовали в выборах в качестве самовыдвиженцев и как могли старались абстрагироваться от «Единой России», однако некоторым из них это не помогло. Например, лидер московских единороссов Андрей Метельский проиграл кандидату от КПРФ Сергею Савостьянову, а проректор ВШЭ Валерия Касамара проиграла кандидату от «Справедливой России» Магомету Яндиеву.
Коммунистам в новом созыве Мосгордумы достанется 13 мандатов, партии «Яблоко» - четыре мандата, а «Справедливой России» - три мандата.
По сравнению с предыдущим созывом власть потеряла 13 мест в столичном парламенте.
В штабе оппозиционера Алексея Навального по итогам выборов в Мосгордуму заявили об успешном применении стратегии «Умного голосования».