Министерство труда сообщило об увеличении размера детских пособий на 7%
В среднем выплаты увеличатся на 7% и составят 12 тысяч рублей в месяц, но самые крупные пособия будут выдавать в Камчатском крае, Сахалинской области и на Чукотке
Министерство труда РФ озвучило размеры увеличенного пособия на ребенка в 2020 году. В среднем выплаты увеличатся на 7% и составят 12 тысяч рублей в месяц, но самые крупные пособия будут выдавать в Камчатском крае, Сахалинской области и на Чукотке.
В 2021 году детские пособия увеличатся до 12,3 тысячи рублей, а в 2022-м — до 12,6 тысячи рублей.
Самые крупные пособия на ребенка в 2020 году предусмотрены для жителей Сахалинской области (29 тысяч рублей), Чукотки (23,3 тысячи рублей) и Камчатки (21,7 тысячи рублей). При этом самые маленькие пособия будут получать жители Белгородской области (8,4 тысячи рублей), Воронежской области (9,2 тысячи рублей) и Татарстане (9,4 тысячи рублей).
Напомним, что увеличение детских пособий в феврале текущего года анонсировал президент России Владимир Путин.