На выборах в МГД «Единая Россия» из-за проекта «Умное голосование» проиграла в нескольких округах
В Москве по результатам выборов в столичную думу кандидаты от мэрии и «Единой России» проигрывают в 18-19 округах. Власти на это заявили, что выборы в Мосгордуму были «конкурентными», а сам парламент станет «политически разноплановым»
В Москве по результатам выборов в столичную думу кандидаты от мэрии и «Единой России» проигрывают в 18-19 округах. Власти на это заявили, что выборы в Мосгордуму были «конкурентными», а сам парламент станет «политически разноплановым».
Согласно предварительным данным, в 18 из 45 избирательных округов лидируют кандидаты от КПРФ, «Справедливой России» и «Яблока», которые попали в список «Умного голосования» (проект Алексея Навального). В Twitter оппозиционера сообщалось, что власти с помощью фальсификаций добились общего счета 24 округа у провластных кандидатов против 21 оппозиционных. По данным политика, в некоторых территориальных избиркомах ночью были переписаны протоколы подсчета голосов в пользу представителей «Единой России». Также сообщается о случаях внезапных «поломок» системы ГАС «Выборы» из-за чего члены ТИКов отказывались вводить данные о победе оппозиционных кандидатов.
Оппозиционеры также сообщили, что благодаря «Умному голосованию» в 15-м округе выборы проиграл лидер московских «единороссов» Андрей Метельский, который ранее стал героем антикоррупционных расследований Фонда борьбы с коррупцией. В 45-м округе «кандидат от мэрии» Валерия Касамара проигрывает Магомету Яндиеву. В 43-м округе лидером по числу голосов является кандидат от «Яблока» Сергей Митрохин.
В московском горизбиркоме заявили, что «итоговая картина результатов подсчета голосов может поменяться».