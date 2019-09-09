Google обвинили во вмешательстве в российские выборы из-за рекламы «Умного голосования»
Руководитель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич обвинил сервисы Google и Facebook во вмешательстве во внутренние дела России
Руководитель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич обвинил сервисы Google и Facebook во вмешательстве во внутренние дела России из-за рекламы проекта «Умное голосование» Алексея Навального.
Александр Малькевич заявил, что накануне единого дня голосования Роскомнадзор направил предупреждение Google, YouTube, Facebook и Instagram об объявленном 7 сентября дне тишины, в течение которого запрещается публиковать политическую рекламу. Аналогичный запрет действует и непосредственно в день голосования.
«В заявлении было отмечено, что если на ресурсах, которые управляются данными компаниями, появится политическая реклама, то Россия это расценит как иностранное вмешательство в дела страны и воспрепятствование выборам. И что сделал Google?! Наплевал на предупреждение Роскомнадзора», — написал в соцсети г-н Мальевич.
Позже в беседе с ТАСС общественник заявил, что при попытке найти в поисковой системе Google информацию по словосочетанию «выборы в Мосгордуму» перед ссылками на справочную информацию и сайт Мосгоризбиркома появляется реклама системы «Умного голосования» Алексея Навального. Именно этот факт и послужил поводом для обвинений во вмешательстве в ход российских выборов в адрес сервиса.