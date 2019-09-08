Россия и Украина обменялись осужденными и арестованными гражданами
Россия и Украина в минувшую субботу совершили обмен осужденными и арестованными гражданами. Спецборт с российскими гражданами прибыл в аэропорту «Внуково», а самолет с гражданами Украины приземлился в аэропорту Киева «Борисполь»
Россия и Украина в минувшую субботу совершили обмен осужденными и арестованными гражданами. Спецборт с российскими гражданами прибыл в аэропорту «Внуково», а самолет с гражданами Украины приземлился в аэропорту Киева «Борисполь».
Обмен состоятся в формате «35 на 35». Среди прочих в Россию вернулся руководитель «РИА Новости - Украина» Кирилл Вышинский, а в Киев - режиссер Олег Сенцов, осужденный в России на 20 лет, и задержанные в Керченском проливе украинские моряки.
В киевском аэропорту бывших осужденных встречал лично президент Украины Владимир Зеленский, а россиян встречал глава МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.
Вице-президент Европейского института омбудсмена, первый украинский омбудсмен Нина Карпачева сообщила «Интерфаксу», что Владимир Зеленский уже помиловал 16 человек.
Уже после обмена «удерживаемыми гражданами» по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Владимира Зеленского. Стороны отметили, что проведенное мероприятие имеет большое значение для нормализации и оздоровления двусторонних отношений.