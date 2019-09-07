Московским школьникам пригрозили уголовной ответственностью за участие в протестных митингах
Учащимся одной из московских школ пригрозили уголовной ответственностью за участие в протестных митингах. Такое предупреждение несовершеннолетним сделала инспектор по делам несовершеннолетних
Учащимся одной из московских школ пригрозили уголовной ответственностью за участие в протестных митингах. Такое предупреждение несовершеннолетним сделала инспектор по делам несовершеннолетних.
Лекцию о митингах и последствиях участия в них сотрудница полиции провела для учащихся девятых и десятых классов, а школьники записали все действие на камеру смартфона. Инспектор по делам несовершеннолетних заявила школьникам, что в отношении участников митингов сначала наступает административная, а затем уголовная ответственность, сообщает «Медиазона».
«Были ли там, не были, ходили, гуляли, в туалет сходили, мне все равно. Я просто ставлю на учет — и все, вам капут», - заявила сотрудница полиции.
Школьникам также пригрозили и другими проблемами в случае участия в протестных акциях. Например, по словам инспектора, они не смогут в будущем поступить ни в один университет.