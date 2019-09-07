ФБК опубликовал второе расследование о вице-мэре Москвы Наталье Сергуниной и бизнесе ее родственников
Фонд борьбы с коррупцией опубликовал второе расследование о вице-мэре Москвы Наталье Сергуниной, которая считается вторым по уровню влиятельности человеком в столице после мэра Сергея Собянина
Фонд борьбы с коррупцией опубликовал второе расследование о вице-мэре Москвы Наталье Сергуниной, которая считается вторым по уровню влиятельности человеком в столице после мэра Сергея Собянина.
Борцы с коррупцией выяснили, что офшорная фирма мужа сестры чиновницы Лазаря Сафаниева стала совладельцем компании «Авиапарк», которая ранее принадлежала правительству Москвы. Работу этой компании как раз курировала Наталья Сергунина.
Компания «Авиапарк» должна была заниматься застройкой территории Ходынского поля. Мэрия сообщала о планах построить там музей авиации и космонавтики, парк, жилые дома и школа. В реализацию этого проекта было вложено 4,3 млрд рублей из бюджета.
Спустя некоторое время столичное правительство решило избавиться от этого актива, после чего 33% «Авиапарка» перешли через посредников фирме Лазаря Сафаниева, который приходится мужем сестре Натальи Сергуниной Ирине Сафаниевой. Оставшаяся доля перешла неизвестному офшору с Британских Виргинских островов. На каких условиях менялись собственники «Авиапарка», не сообщается.
После смены собственников на Ходынском поле вместо парка, музея и школы появились торгово-развлекательный центр «Авиапарк» и два жилых здания. В ФБК подсчитали, что родственники вице-мэра заработали на несостоявшейся застройке более миллиарда рублей.
Ирина и Лазарь Сафаниевы упоминались в первом расследовании ФБК о вице-мэре Наталье Сергуниной. Команда Алексея Навального выяснила, что подконтрольные родственникам чиновницы структуры получили по заниженной цене несколько исторических зданий в Москве, в которых сейчас располагаются отели сети Custos. Всего родственники Натальи Сергуниной владеют недвижимостью в Москве и Вене на 6,5 млрд рублей.