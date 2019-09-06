Сергей Собянин заявил, что без Москвы соседние регионы «окунутся в нищету»
Столичный градоначальник сообщил, что чем больше экономика, чем более динамично она развивается в Москве, тем больше возможностей оказывать помощь из федерального бюджета через трансферты другим регионам
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что без столицы соседние регионы «окунулись бы в нищету».
Столичный градоначальник сообщил, что чем больше экономика, чем более динамично она развивается в Москве, тем больше возможностей оказывать помощь из федерального бюджета через трансферты другим регионам. Таким образом он прокомментировал утверждение, что Москва хорошо живет за счет других регионов страны.
Г-н Собянин сообщил, что Москва производит больше 20% внутреннего валового продукта страны и создает около 2 млн рабочих мест для проживающих в соседних регионах и еще 3,5 млн рабочих мест для остальных приезжих.
«Если мы так не любим большой город, то давайте представим, что его нет. Тогда все близлежащие регионы просто окунутся в нищету. Они сегодня 70% своей продукции поставляют в Москву. Подобного не будет, как и каждого пятого рубля в стране. Это катастрофа», — добавил Сергей Собянин.