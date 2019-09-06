В полиции сообщили о разбойном нападении на дом председателя ЦИК Эллы Памфиловой
Подробностей об этом инциденте пока немного, но известно, что нападение было совершено с целью ограбления. Злоумышленник несколько раз ударил г-жу Памфилову электрошокером
Министерство внутренних дел России сообщило о нападении на дом председателя Центризбиркома Эллу Памфилову.
Подробностей об этом инциденте пока немного, но известно, что нападение было совершено с целью ограбления. Злоумышленник несколько раз ударил г-жу Памфилову электрошокером.
По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело. Расследование находится на контроле руководства МВД России.
В Центризбиркоме инцидент пока не прокомментировали.