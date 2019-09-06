Президент раскритиковал «Аэрофлот» за цены на авиаперелеты в дальневосточные города
Владимир Путин раскритиковал авиакомпанию «Аэрофлот» из-за цен на билеты в города Дальнего Востока. Перед этим пассажиры обратили внимание главы государства на заявление Виталия Савельева об отказе от «плоских» тарифов
Президент Владимир Путин раскритиковал авиакомпанию «Аэрофлот» из-за цен на билеты в города Дальнего Востока. Перед этим пассажиры обратили внимание главы государства на заявление руководителя авиакомпании Виталия Савельева об отказе от «плоских» тарифов.
Глава государства во время своего выступления на Восточном экономическом форуме во Владивостоке заявил о необходимости проверить, насколько высоки убытки «Аэрофлота». «Они счетоводы очень искусные. Все время прикрываются какими-то международными стандартами, которые некоторые эксперты считают жульническими. Там компьютер просто считает тупо сколько заявок, сколько потребностей и исходя из этого взвинчивают цены. Достаточно примитивно все считают», - заявил Владимир Путин.
Президент отметил, что такой способ ценообразования и определения тарифов используют многие мировые авиакомпании, однако в России необходимо учитывать огромные расстояния между городами.
В настоящее время «плоские» тарифы, которые не меняются в течение года, действуют на рейсах из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Симферополь, Калининград. Эти перевозки не субсидируются государством, а убытки от них покрываются за счет более доходных маршрутов «Аэрофлота». Виталий Савельев считает, что «плоские» тарифы являются серьезным бременем для авиакомпании.