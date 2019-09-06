Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин выйдут из колонии по УДО
Выездной суд в исправительной колонии № 4 Белгородской области принял решение освободить условно-досрочно известных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые получили реальные сроки за хулиганство и побои
Выездной суд в исправительной колонии № 4 Белгородской области принял решение освободить условно-досрочно известных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые получили реальные сроки за хулиганство и побои. Суд также удовлетворил ходатайство об УДО младшего брата Александра Кокорина Кирилла.
Адвокат Юрий Падалка сообщил «Интерфаксу», что потерпевшие не стали возражать против досрочного освобождения спортсменов. Кокорин и Мамаев выйдут из колонии через 10 дней, когда решение суда об УДО вступит в силу. ФСИН дала футболистам положительную характеристику за пропаганду здорового образа жизни в исправительной колонии.
Напомним, в июне текущего года Павел Мамаев (ФК «Краснодар») и Александр Кокорин (ФК «Зенит») были приговорены к 1,5 годам лишения свободы за нанесение побоев водителю телеведущей «Первого канала», чиновнику из Минпромторга и руководителю НАМИ.