Меню
Политика
Половина россиян считает неправильным путь развития страны
Политика
06 сентября 09:45

Президента США попросили ввести санкции против российских властей из-за разгона протестных митингов

Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей США Элиот Энгел и республиканец Майкл Маккол осудили российские власти за разгон мирных протестных митингов

Президента США попросили ввести санкции против российских властей из-за разгона протестных митингов
Фото: Ведомости

Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей США Элиот Энгел и республиканец Майкл Маккол осудили российские власти за разгон мирных протестных митингов и попросили президента Дональда Трампа ввести новые санкции против Москвы.

Конгрессмены предлагают ввести адресные санкции в отношении российских чиновников и силовиков, которые ответственны за нарушение прав человека на московских митингах «За честные выборы».

«Многие из демонстрантов были избиты, задержаны и отправлены в тюрьму. Эти акты агрессии со стороны российского правительства являются вопиющим нарушением обязательств, взятых на себя всеми членами ОБСЕ. Прошедшие демонстрации, в сочетании с реакцией Кремля, стали еще одним доказательством того, что народ России устал от тиранических действий Владимира Путина и что Путин не остановится ни перед чем, используя крайние меры для подавления политического инакомыслия», - говорится в заявлении Энгела и Маккола, которое цитирует «Медуза».

Американские конгрессмены также требуют от российских властей освободить арестованных участников протестных акций и прекратить их уголовное преследование.

Материалы по теме
В МВД опровергли информацию о воспрепятствовании работе журналистов на протестных митингах
Фирма, собственником которой является получатель госконтрактов, потребовала от ФБК миллиард рублей
Власти не разрешили оппозиции проводить митинг после выборов в Мосгордуму
Сейчас на главной
В полиции сообщили о разбойном нападении на дом председателя ЦИК Эллы Памфиловой
Горячие новости
В полиции сообщили о разбойном нападении на дом председателя ЦИК Эллы Памфиловой
Подробностей об этом инциденте пока немного, но известно, что нападение было совершено с целью ограбления. Злоумышленник несколько раз ударил г-жу Памфилову электрошокером
Авторская колонка
Об особенностях построения государственности
Помню, приехал в начале двухтысячных в Украину. И, разговаривая с местными, удивлялся на их зарплаты. Суммы были такие, что большая часть заработка уходила на дорогу на работу и с неё
Авдерин Валерий
Президент раскритиковал «Аэрофлот» за цены в дальневосточные города
Горячие новости
Президент раскритиковал «Аэрофлот» за цены в дальневосточные города
Владимир Путин раскритиковал авиакомпанию «Аэрофлот» из-за цен на билеты в города Дальнего Востока. Перед этим пассажиры обратили внимание главы государства на заявление Виталия Савельева об отказе от «плоских» тарифов
Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин выйдут из колонии по УДО
Горячие новости
Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин выйдут из колонии по УДО
Выездной суд в исправительной колонии № 4 Белгородской области принял решение освободить условно-досрочно известных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые получили реальные сроки за хулиганство и побои
Какие наши годы
Горячие новости
Какие наши годы
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин заподозрил правительство в намерении еще раз повысить пенсионный возраст. На этот раз до 70 лет. Косвенным подтверждением того, что власти действительно задумали повысить пенсионный возраст Рашкин считает недавнее заявление Минздрава
Горячие новости
Московские власти внедрят технологию распознавания лиц на всех массовых мероприятиях
Департамент информационных технологий Москвы потратят 260 млн рублей на оборудование для организации постоянного уличного видеонаблюдения с функцией распознавания лиц
Минпросвещения предложило исключить из учебной программы специальности слесаря и парикмахера
Горячие новости
Минпросвещения предложило исключить из учебной программы специальности слесаря и парикмахера
Министерство просвещения России подготовило приказ, согласно которому средние специальные учебные заведения с 2021 года прекратят прием по ряду устаревших направлений подготовки
ФБК насчитал у семьи вице-мэра Петра Бирюкова имущества на 5,5 млрд рублей
Горячие новости
ФБК насчитал у семьи вице-мэра Петра Бирюкова имущества на 5,5 млрд рублей
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал очередное расследование о вице-мэре Москвы Петре Бирюкове и его имуществе, которое оценивается в 5,5 млрд рублей
ЗОЖ со школьной скамьи
Горячие новости
ЗОЖ со школьной скамьи
Глава Министерства здравоохранения Вероника Скворцова сообщила о планах введения в школьную программу учебников по охране здоровья. Это пособие разработано ведомством совместно с Минпросвещения
Долг сдал — долг принял
коррупция
Долг сдал — долг принял
После отставки с поста министра обороны Анатолия Сердюкова в 2012 году поставщики электричества и тепла вступили с войсками в открытый конфликт. По всей стране военные объекты стали лишать теплоснабжения. Причиной демарша коммунальщиков стали миллиардные долги структур Минобороны.
Герман Греф предложил отменить школьные экзамены. Они делают детей «инвалидами»
Горячие новости
Герман Греф предложил отменить школьные экзамены. Они делают детей «инвалидами»
Глава Сбербанка Герман Греф во время выступления на Восточном экономическом форуме во Владивостоке призвал отменить экзамены в школах. "Это катастрофа", - заявил банкир
Автомобилисты смогут оформлять ДТП с помощью мобильного приложения
Горячие новости
Автомобилисты смогут оформлять ДТП с помощью мобильного приложения
Правительство утвердило требования к оформлению дорожно-транспортных происшествий с помощью смартфона. Разработанное специально для этого мобильное приложение с ноября текущего года заработает в четырех регионах
Депутату Метельскому пообещали кремлевскую проверку
Горячие новости
Депутату Метельскому пообещали кремлевскую проверку
Администрация президента проведет проверку в отношении депутата Мосгордумы и лидера столичного отделения «Единой России» Андрея Метельского на предмет соблюдения им антикоррупционного законодательства
Компания Apple разработала «умный ремешок» для своих «умных часов»
Горячие новости
Компания Apple разработала «умный ремешок» для своих «умных часов»
Американская компания Аpple запатентовала «умный ремешок» для «умных часов» iWatch, который умеет определять пользователя по коже и отпечатку запястья
«Мемориал» признал политическими заключенными девять фигурантов «дела 27 июля»
Горячие новости
«Мемориал» признал политическими заключенными девять фигурантов «дела 27 июля»
Правозащитный центр признал политическими заключенными девять фигурантов уголовного дела о «массовых беспорядках» и применении насилия в отношении полицейских
Фонд Алексея Навального опубликовал расследование о депутате-мажоре из Мосгордумы
Горячие новости
Фонд Алексея Навального опубликовал расследование о депутате-мажоре из Мосгордумы
Фонд борьбы с коррупцией продолжил серию расследований о московских депутатах и чиновников, приуроченных к выборам в столичный парламент и недопуску на эти выборы независимых кандидатов
Авторская колонка
Умное Голосование - оно потому и умное, что нужно, чтобы помочь вам принять эффективное решение
Честно сказать, я не понимаю смысла этих масштабных споров вокруг «Умного голосования». Это вообще простой механизм, он гораздо проще, чем все многоэтажные теории вокруг него
Юдин Григорий
Росгидромет составил список самых загрязненных городов страны
Горячие новости
Росгидромет составил список самых загрязненных городов страны
Росгидромет составил список российских городов с наибольшим уровнем загрязнения по итогам 2018 года. В этот список включили 22 города с общей численностью населения 5,1 млн человек