Президента США попросили ввести санкции против российских властей из-за разгона протестных митингов
Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей США Элиот Энгел и республиканец Майкл Маккол осудили российские власти за разгон мирных протестных митингов
Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей США Элиот Энгел и республиканец Майкл Маккол осудили российские власти за разгон мирных протестных митингов и попросили президента Дональда Трампа ввести новые санкции против Москвы.
Конгрессмены предлагают ввести адресные санкции в отношении российских чиновников и силовиков, которые ответственны за нарушение прав человека на московских митингах «За честные выборы».
«Многие из демонстрантов были избиты, задержаны и отправлены в тюрьму. Эти акты агрессии со стороны российского правительства являются вопиющим нарушением обязательств, взятых на себя всеми членами ОБСЕ. Прошедшие демонстрации, в сочетании с реакцией Кремля, стали еще одним доказательством того, что народ России устал от тиранических действий Владимира Путина и что Путин не остановится ни перед чем, используя крайние меры для подавления политического инакомыслия», - говорится в заявлении Энгела и Маккола, которое цитирует «Медуза».
Американские конгрессмены также требуют от российских властей освободить арестованных участников протестных акций и прекратить их уголовное преследование.