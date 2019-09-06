Депутат от КПРФ сообщил о планах властей повысить пенсионный возраст до 70 лет
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин заподозрил правительство в намерении еще раз повысить пенсионный возраст. На этот раз до 70 лет. Косвенным подтверждением того, что власти действительно задумали повысить пенсионный возраст Рашкин считает недавнее заявление Минздрава
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин заподозрил правительство в намерении еще раз повысить пенсионный возраст. На этот раз до 70 лет.
Парламентарий сообщил «Независимой газете», что в правительстве, возможно, создана рабочая группа для подготовки нового этапа пенсионной реформы. «У меня есть сведения, что создана группа. Это один в один, на 100% та же группа, которая готовила и первый этап пенсионной реформы — повышение возраста выхода на пенсию», - сообщил депутат.
Косвенным подтверждением того, что власти действительно задумали повысить пенсионный возраст до 70 лет, Валерий Рашкин считает недавнее заявление Минздрава о том, что в стране якобы резко возросла продолжительность жизни - до 78,5 года у женщин и до 68,5 года для мужчин.
Напомним, осенью 2018 года в России был принят закон о повышении пенсионного возраста для мужчин с 60 до 65 лет, а для женщин - с 55 до 60 лет. Пенсионная реформа стала причиной массовых протестных выступлений.